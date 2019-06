Milano Servizio della Polizia locale ai concerti di Vasco Rossi | denunciate 52 persone

Milano. Approvate le linee di indirizzo per l’affidamento del servizio delle docce pubbliche : La Giunta di Palazzo Marino ha approvato le linee di indirizzo per l’affidamento del servizio delle docce pubbliche per 24

EasyStanza : opinioni su RoomGo - come funziona il servizio a Roma - Milano - Firenze - Bologna e tutta Italia : EasyStanza, come dice il nome stesso, è uno dei modi più facili e veloci per trovare una stanza o un coinquilino, affittare camere o posti letto, semplicemente navigando nel mare del web. Ricercando online capita di imbattersi in numerosi annunci di stanze in affitto anonime, ma in Easy Stanza, da oggi RoomGo, ogni posto letto in affitto, ogni richiesta di coinquilino assumerà un volto, una storia e prenderà vita, fra le necessità e i desideri ...

Milano - il Festival Ti Ribalto porta in scena 90 attori con disabilità : “Mettiamo l’arte al servizio della persona” : Una manifestazione inclusiva che negli anni continua a cercare di rendere la cultura accessibile a tutti allo stesso livello, senza eccezioni, sempre con nuovi stimoli. Si tratta del Festival Ti Ribalto organizzato dalla Piccola Accademia della Cooperativa Sociale Cascina Biblioteca di Milano. Giunta alla quinta edizione, l’evento 2019 andrà in scena dal 5 all’8 giugno presso il Teatro Verdi del capoluogo lombardo, in collaborazione con ...

Milano - il Festival Ti Ribalto porta in scena 90 persone con disabilità : “Mettiamo l’arte al servizio della persona” : Una manifestazione inclusiva che negli anni continua a cercare di rendere la cultura accessibile a tutti allo stesso livello, senza eccezioni, sempre con nuovi stimoli. Si tratta del Festival Ti Ribalto organizzato dalla Piccola Accademia della Cooperativa Sociale Cascina Biblioteca di Milano. Giunta alla quinta edizione, l’evento 2019 andrà in scena dal 5 all’8 giugno presso il Teatro Verdi del capoluogo lombardo, in collaborazione con ...

Idraulico Milano - il servizio economico che fa per te : Ci sono dei segnali che ci consentono di capire quando un impianto Idraulico di un’abitazione deve essere oggetto di rifacimento.

Milano. Idroscalo : servizio estivo diurno e notturno delle linee bus 183 e 188 : Sono in servizio estivo fino al 1° settembre le linee 183 e 188 del bus che collegano l’Idroscalo alla città.

Elezioni Europee - a Milano l’Anagrafe ha “problemi tecnici” : sospeso il servizio di rinnovo delle schede elettorali : Uffici comunali di Milano nel caos alla vigilia delle Elezioni Europee. Questa mattina i cittadini che si sono recati nelle sedi dell’Anagrafe per ritirare la scheda elettorale o per sostituirla in vista del voto hanno trovato una brutta sorpresa: sistemi informatici in tilt, linee telefoniche non funzionanti su tutta la rete e operazioni sospese. “Al momento per un problema tecnico i servizi anagrafici sono sospesi in tutte le sedi di Milano”, ...

Alpini - raduno a Milano : adunata 2019/ Salvini - 'obbligo leva o servizio civile' : Alpini, raduno in corso a Milano, adunata nazionale 2019. La prima notte è passata fra canti, balli e qualche bevuta. Oggi grandi eventi in programma

Aeroporto Milano Bergamo introduce servizio Bergamolynk : ... in termini di aumento dei passeggeri, sono di rilievo, dal momento che nel 2018 Kiwi.com ha incrementato dell'88% la propria base di clienti in tutto il mondo. La partnership dell'Aeroporto di ...