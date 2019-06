FRANCESCO GINESE | MORTO AL RAVE ALLA SAPIENZA Bussetti | Chiarimenti dal

Foggia. FRANCESCO GINESE morto per entrare ad un rave alla Sapienza di Roma : Tragica morte per un ragazzo di 26 anni. Francesco Ginese si è reciso l’arteria femorale scavalcando un cancello per entrare

Serve sangue per FRANCESCO GINESE a seguito di un incidente a Roma : cosa sappiamo : Sta circolando moltissimo su Facebook e WhatsApp, oggi 23 giugno, una catena incentrata sulla figura di Francesco Ginese, un ragazzo che di recente sarebbe stato vittima di un grave incidente a Roma. Per questo motivo occorrerebbero donazioni di sangue per aiutarlo a superare questa grave emergenza. Una vicenda che ricorda moltissimo la storia di Riccardo Capriccioli, protagonista di tantissimi messaggi di questo tipo anche nel momento in cui ...