Caldo africano in arrivo | un milione di cani a rischio | ecco le regole da seguire per

Previsioni Meteo - estrema ondata di Caldo africano : 5 giorni con oltre +40°C tra Spagna - Francia - Italia e Svizzera : Previsioni Meteo – L’Europa si avvia verso lo sviluppo di un’ondata di caldo molto intensa che ha tutte le carte in regola per rivelarsi storica e potenzialmente letale nel corso di questa settimana mentre una potente dorsale si forma su un’ampia parte del continente. L’avvezione di una massa d’aria estremamente calda farà schizzare le temperature verso valori di +38-42°C nella Spagna nordorientale e in parti della Francia centro-meridionale e ...

Previsioni Meteo - gli ultimi aggiornamenti sull’ondata di Caldo africano : Giovedì 27 sarà una giornata terribile : Gli ultimi aggiornamenti delle Previsioni Meteo per la grande ondata di caldo africano ormai imminente sull’Italia settentrionale sono spaventosi, perchè confermano quanto già delineato nei nostri precedenti bollettini: sarà un evento storico. Intanto già oggi, mentre al Sud fa decisamente più fresco (a Brindisi la massima è stata di appena +28°C, a Catania di +30°C, oltre dieci gradi meno di ieri!), le temperature stanno già aumentando ...

Caldo africano in arrivo - cardiopatici a rischio : la disidratazione “può anche causare danni neurologici” : Caldo e afa non sono certamente alleati dei cardiopatici: per affrontare le alte temperature è necessario rispettare alcuni accorgimenti, dalla gestione delle terapie al cambiamento dell’alimentazione, secondo il professor Paolo Della Bella, primario dell’Unità operativa di Aritmologia ed Elettrofisiologia cardiaca dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Il nostro organismo è regolato dal meccanismo fisiologico di termoregolazione, ed il ...

Caldo africano in arrivo sull’Europa : uomo nudo si chiude nel frigo di un supermercato per trovare refrigerio : L’eccezionale ondata di Caldo che sta colpendo l’Europa sta interessando anche la Germania, dove per i prossimi giorni sono attesi picchi di 40 gradi. E come al solito il Caldo si porta dietro, proverbialmente, una scia di ‘follie’ ad opera di gente bizzarra. E’ il caso di un uomo che si è chiuso completamente nudo in un frigo del reparto surgelati di un supermercato nel Nord Reno-Westfalia. Il 32enne, probabilmente ...

Previsioni meteo - in arrivo ondata di Caldo africano : Conto alla rovescia per l’attesissimo caldo africano della prossima settimana. Le ondate di calore sono più facilmente prevedibili di quelle di freddo invernale perché l’aria calda viaggia soprattutto in quota e non incontra alcun tipo di ostacolo.Il nucleo rovente – scrive 3Bmeteo - interessa già le basse latitudini mediterranee e lambisce le nostre isole maggiori ma all’inizio della settimana ...

Meteo. Oggi sole su tutto il Paese. E da giovedì sarà super Caldo con l’anticiclone africano : Non mancherà qualche temporale sull’Appennino tosco-emiliano, in Umbria. Nuovo significativo aumento delle temperature da metà settimana. L'avvio dell'estate astronomica coinciderà quindi con una nuova fase di caldo intenso soprattutto al Centro-Sud. L’alta pressione di matrice nord-africana si sta pian piano indebolendo e, grazie a correnti atlantiche più fresche, assisteremo anche al Centro Sud ad una attenuazione di questa ondata di calore. ...

