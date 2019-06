Andrea Cerioli e Arianna si sono lasciati | ex corteggiatore conferma

Uomini e Donne - Amedeo Venza su IG : 'È finita tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione' : Dopo qualche giorno in cui si è detto e scritto di tutto su Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, in queste ore ha iniziato a circolare una notizia che non farà piacere ai fan della coppia: pare che l'amore nato a Uomini e Donne tra i due ragazzi sia ufficialmente finito. A confermare il rumors che impazzava sul web da tempo è stato Amedeo Venza: l'ex corteggiatore, da sempre molto informato su tutto quello che riguarda i protagonisti della ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni e Andrea Cerioli ospiti con le rispettive fidanzate : Nella puntata odierna di Uomini e Donne, ci sono stati due ritorni, quelli degli ex tronisti Luigi Mastroianni e Andrea Cerioli che, ovviamente, si sono presentati in studio insieme alle rispettive fidanzate, Irene Capuano e Arianna Cirrincione.Andrea ha dichiarato di essere molto felice insieme ad Arianna. Quest'ultima ha rassicurato Maria De Filippi con queste parole: "E' bravo...".prosegui la letturaUomini e Donne, Luigi Mastroianni e ...

Andrea Cerioli - Arianna Cirrincione - convivenza a Bologna : "Incastro perfetto" : Andrea Cerioli, intervistato dal settimanale 'Spy', in edicola questa settimana, a distanza di mesi dalla sua scelta, ha annunciato i prossimi progetti di coppia assieme alla fidanzata Arianna Cirrincione. L'ex tronista di 'Uomini e Donne', tra qualche settimana, intraprenderà una convivenza con la compagna: Arianna è una bellissima persona. Siamo un incastro perfetto. E nonostante il mio essere permaloso, testardo e complesso, tra meno ...

Francesco Chiofalo - dedica ad Andrea Cerioli : “Ti voglio bene amico mio” : Francesco Chiofalo e Andrea Cerioli, un’amicizia nata in tv. La dedica di Lenticchio per l’amico Sia Francesco Chiofalo che Andrea Cerioli hanno trovato l’amore, mentre il primo ha da poco annunciato la storia d’amore con Antonella Fiordelisi, il secondo è felice con la sua scelta a Uomini e Donne, Arianna Cirincione. Tra i due ragazzi […] L'articolo Francesco Chiofalo, dedica ad Andrea Cerioli: “Ti voglio ...