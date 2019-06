Obama e Clooney | uscita serale in barca sul lago di Como VIDEO

Obama e Clooney sul lago di Como - uscita serale in barca. VIDEO : Obama e Clooney sul lago di Como, uscita serale in barca. VIDEO Intorno alle 20.50, l’attore americano e l’ex presidente degli Usa, con le loro famiglie, hanno lasciato a velocità sostenuta su un motoscafo il porticciolo davanti a Villa Oleandra, a Laglio Parole chiave: ...

Arriva Obama ma la piscina è fredda - Clooney chiama l'idraulico : "Corri Dante - abbiamo un problema" : “chiamate Dante!... L’acqua è scesa, è diventata fredda, chiamate Dante!...”. Chi ieri fosse passato per Laglio, vicino a Villa Oleandra, avrebbe sentito grida di panico.Mancano poche ore all’arrivo di Barack e Michelle Obama: tutto è pronto, camere preparete, tavole apparecchiate, giardino rasato, siepi potate, cucina al lavoro. Ma proprio nel momento in cui sembrava tutto apposto, il padrone di casa ...

Obama ospite di Clooney sul lago di Como ma arriva l’emergenza : “Chiamate Dante!” : È così che funziona, anche se invece dei coniugi Obama stiamo aspettando la nostra vicina di casa per una cena programmata da tempo. Tutto sembra essere pronto, casa tirata a lucido, cibo in preparazione e proprio mentre vai in bagno per lavarti le mani, t’accorgi che manca l’acqua. È qui, però, che arriva la prima differenza: mentre se tu chiami l’idraulico di paese di sabato sera, con tutta probabilità, quello ti dice di ...

Barack Obama torna in Italia e fa visita a George Clooney sul Lago di Como. Sindaco : “Per noi opportunità turistica” : Barack Obama torna in Italia. L’ex presidente americano arriverà venerdì 20 giugno – accompagnato dalla famiglia – per poi fare visita a George Clooney nella sua villa Oleandra a Laglio, sul Lago di Como. Una visita privata per la famiglia dell’ex inquilino della Casa Bianca che può diventare però un volano turistico per un paese di poco più di 900 abitanti e si impegna per evitare il rischio di spopolamento. Nel 2018-19, per esempio, ci ...

