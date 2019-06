La vita in diretta estate | i conduttori funzionano ma c' è un rischio enorme

La vita in diretta - doppia beffa per Francesca Fialdini? "Chi la frega a Unomattina" - caos in Rai : TvBlog lancia l’indiscrezione. Francesca Fialdini sembrerebbe destinata a perdere la conduzione de La vita in diretta nella prossima stagione televisiva, a favore di Lorella Cuccarini, che al momento rimane la candidata numero 1 per prendere le redini del programma pomeridiano di Rai1. E proprio TvB

Diretta Formula 1/ Streaming video prove libere Fp2 : le novità in casa della Ferrari : Diretta Formula 1 Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Francia 2019 Le Castellet: tempi e classifica delle due sessioni, si gira, oggi 21 giugno,.

La vita in diretta - Beppe Convertini : il suo rapporto con Lisa Marzoli : Beppe Convertini parla di Lisa Marzoli: “E’ una grande professionista” Lunedì scorso è andata in onda la prima puntata de La vita in diretta Estate condotta da Beppe Convertini e Lisa Marzoli. I due hanno raccolto il testimone da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini che hanno condotto la versione invernale dello storico programma di Raiuno. Intervistato dal settimanale Nuovo, Beppe Convertini ha parlato del suo rapporto con ...

vita in diretta : Francesca Fialdini o Lisa Marzoli verso Unomattina? : Francesca Fialdini torna a Unomattina dopo l’addio a La Vita in diretta? L’indiscrezione E’ l’informatissimo TvBlog a lanciare l’indiscrezione: com’è noto da tempo, Francesca Fialdini sembrerebbe destinata a perdere la conduzione de La Vita in diretta nella prossima stagione televisiva, a favore di Lorella Cuccarini, che al momento rimane la candidata numero 1 per prendere le redini del programma pomeridiano ...

Beppe Convertini felice per gli ascolti de La vita in Diretta Estate : le parole : Beppe Convertini a La Vita in Diretta Estate: “I nostri ascolti sono in salita” Lunedì 17 giugno è ufficialmente iniziata la stagione estiva dei palinsesti Rai con una nuova programmazione che farà compagnia ai telespettatori fino ai primi giorni di settembre. Sempre da lunedì scorso ha avuto inizio anche La Vita in Diretta Estate, che […] L'articolo Beppe Convertini felice per gli ascolti de La Vita in Diretta Estate: le ...

LIVE Italia-Polonia Under21 0-0 - Europei 2019 in DIRETTA : si comincia! Quattro novità per Di Biagio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.54 Tre giocatori polacchi hanno giocato o giocano in Serie A: Dawid Kownacki (Sampdoria 2017-) Pawel Bochniewicz (Reggina 2012–14, Udinese 2014-) Adam Buksa (Novara 2013–14) 20.52 Sarà un’Italia più offensiva in partenza rispetto al match contro le Furie Rosse. Se Calabresi è un centrale che si adatta a giocare sulla corsia destra, Adjapong è invece un terzino votato alla spinta. In ...

Lisa Marzoli - la nuova conduttrice de La vita in Diretta Estate : “Sono viva per miracolo” : E’ il nuovo volto de “La Vita in Diretta Estate” insieme a Beppe Convertini e, rispetto al collega, almeno in queste prime puntate sembra avere decisamente più dimestichezza col mezzo televisivo. Lisa Marzoli ha deciso di raccontare un momento drammatico della sua Vita: nel 2016, infatti, ha avuto in incidente stradale col marito. I due viaggiavano a bordo di una Maserati quando, nei pressi di Genova, l’auto sbandò bruscamente ...

Ascolti TV | Martedì 18 giugno 2019. Boom per la Nazionale Femminile (29.3%) - La Scuola più bella del Mondo 10.3%. Io e Te 10% - La vita in Diretta Estate 15.6% : Italia-Brasile (da Facebook) Su Rai1 il match Italia-Brasile, utile per il Campionato Mondiale Femminile Francia 2019, ha conquistato 6.525.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Canale 5 La Scuola più bella del Mondo ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Love is all you need ha interessato 1.444.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Transformers ha catturato l’attenzione di ...

Mauro Corona - Bianca Berlinguer annuncia in diretta la fine della sua collaborazione : “Decisione inevitabile dopo le sue parole” : “Da stasera Mauro Corona non sarà più con noi. Sono stata io ad anticipare la fine della sua presenza alle nostre due ultime trasmissioni di quest’anno”. Parola di Bianca Berlinguer. Quella che sembrava una delle coppie televisive più rodate e divertenti della stagione, ora è scoppiata. La conduttrice ha infatti deciso di interrompere anticipatamente la collaborazione con lo scrittore, che in un’intervista rilasciata al magazine del ...

Maturità 2019 - tracce prima prova in diretta : 520mila studenti alle prese con le novità del tema di italiano : Passata la notte prima degli esami è arrivato il giorno della prima prova della Maturità 2019: dalle 8.30 del 19 giugno l'apertura con la busta delle tracce scelte dal...

Lisa Marzoli su La vita in diretta : “Programma difficile da gestire” : La vita in diretta Estate, parla Lisa Marzoli: “E’ un programma difficile da gestire perchè…” Si è raccontata sulle pagine del nuovo numero di Telepiù Lisa Marzoli, conduttrice dell’edizione estiva de La vita in diretta di quest’anno, che presenta in coppia con Beppe Convertini. Nell’intervista rilasciata per la rivista succitata, la giornalista del TG2 ha parlato della sua vita privata, ma anche e ...

Io e Te - La vita in diretta : gli ascolti di Diaco e Convertini-Marzoli : ascolti Io e Te: i dati auditel di Pierluigi Diaco, Sandra Milo e Valeria Graci È partito ieri Io e te, il nuovo programma della fascia postprandiale di Rai1. Lo show condotto da Pierluigi Diaco e affiancato da Sandra Milo e Valeria Graci ha totalizzato i seguenti ascolti: 1.312.000 telespettatori e il 9.86% di share. Il programma, dunque, non è riuscito ad arrivare alla doppia cifra ed è stato battuto dalle soap di Canale5 (Beautiful, Una ...

Ascolti Tv lunedì 17 giugno 2019 : ottimo il debutto de La vita in Diretta Estate : Ascolti TV lunedì 17 giugno 2019: Appuntamento al parco batte lo speciale su Vasco Rossi Ieri sera, lunedì 17 giugno, gli Ascolti Tv hanno premiato il film su Rai 1 Appuntamento al parco. A sintonizzarsi sul primo canale Rai, difatti, sono stati quasi 3milioni di persone (2.974.000 di telespettatori), registrando uno share pari al 14,6%. […] L'articolo Ascolti Tv lunedì 17 giugno 2019: ottimo il debutto de La Vita in Diretta Estate ...