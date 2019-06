La scaletta del concerto di Ed Sheeran allo Stadio San Siro di Milano | ritiro biglietti e

Vasco Rossi - Concerto a Cagliari 2019 - scaletta/ Video : 'la nave del rock è arrivata' : Vasco Rossi conclude il suo tour Non Stop Live 2019 con le due date di Cagliari. Appuntamento a stasera 18 Giugno 2019 per la prima tappa.

Ed Sheeran in concerto tra proposte di matrimonio e fan in delirio. Tra il pubblico c’è anche Ultimo – La scaletta : Un uomo da oltre 45 milioni di copie vendute nel mondo, solo al comando. Così si è presentato il talentuoso Ed Sheeran per la seconda delle tre tappe italiane del suo Divide Tour (è stato a Firenze Rocks il 14 giugno e sarà San Siro a Milano il 19), davanti a circa 60mila persone presenti allo Stadio Olimpico di Roma, completamente sold out. Target di giovani da 15 a 25 anni, qualcuno è arrivato accompagnato dai genitori. Verso le 20, ...

scaletta e video del concerto di Il Volo a Matera - prima data del Musica Tour : Il concerto di Il Volo a Matera inaugura le date in Italia, dopo i primi live che li hanno condotti in giro per il mondo. Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone raggiungono la Cava del Sole per il primo dei live che hanno tenuto con l'Orchestra della Magna Grecia. I tre artisti hanno confermato il loro amore per la città lucana, nella quale non mancano di tornare in maniera sistematica. "Dopo aver festeggiato il 2019 proprio ...

Signore e signori : Al Bano e Romina - la scaletta della replica del concerto evento : Sabato 15 giugno, dalle 21.25 in poi su Rai1, va in onda la replica del concerto evento del 2015 Signore e signori: Al Bano e Romina Power, l’enorme show che ha visto riunirsi i due ex coniugi da un punto di vista artistico dopo decenni di separazione. A quella data, poi, sono seguiti tanti tour in Italia e in tutto il resto del mondo grazie ai quali i due artisti hanno portato la loro muisca in giro per il globo come negli anni anni ...

La scaletta del tour europeo degli Smashing Pumpkins in attesa di Firenze Rocks : Tra poche ore il tour europeo degli Smashing Pumpkins sbarcherà al Firenze Rocks, con uno show nel quale ritroveremo Billy Corgan in compagnia degli storici James Iha alla chitarra e Jimmy Chamberlin alla batteria. La band di Chicago, che ancora porta sulle spalle l'eredità delle più importanti correnti alternative rock degli anni '90, ha pubblicato l'ultimo disco - "Shiny and Oh So Bright Vol 1 / LP: No Past No Future No Sun" - verso ...

VASCO ROSSI - CONCERTO SAN SIRO 2019/ scaletta - foto : racconto per immagini del rocker : VASCO ROSSI, CONCERTO San SIRO 2019: Scaletta, info e biglietti dell'11 e 12 giugno a Milano. Tutto quello che c'è da sapere

Slipknot - la scaletta del nuovo tour contiene anche 'Unsainted' e 'All Out Life' : Gli Slipknot hanno iniziato ufficialmente il nuovo tour, partendo dalla Finlandia sabato 8 giugno. Scendendo maggiormente nei dettagli e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato su Rockol, il noto gruppo metal si è già esibito nella cittadina di Hyvinkaa. Durante questa prima tournée estiva, il gruppo guidato dal frontman Corey Taylor giungerà anche in Italia, a Bologna, il 27 giugno....Continua a leggere

La scaletta del tour europeo di Eddie Vedder in attesa di Firenze Rocks : Firenze Rocks è alle porte e il tour europeo di Eddie Vedder farà tappa proprio presso il capoluogo toscano il 15 giugno, ma si fermerà in Italia fino al 17 giugno con lo show di Barolo (Torino) per Collisioni Festival. La carriera solista del frontman dei Pearl Jam è ferma discograficamente al 2011 con "Ukulele Songs" e sul palco di Amsterdam, primo show del suo tour da solista, ha presentato 29 canzoni tra le quali non sono mancate alcune ...

Ligabue torna in tour negli stadi : “Così ho sconfitto cattive compagnie e fantasmi”. Il racconto delle prove generali in Emilia e la scaletta in anteprima : Luciano Ligabue ha aperto le porte della Fiera di Reggio Emilia, vicino alla sua Correggio, per una serata speciale, dedicata alla prova generale del suo prossimo tour negli stadi, al via il 14 giugno da Bari. Nessun pubblico pagante, nessun fan. Presenti, oltre alla stampa, i familiari e gli amici più stretti. Due ore e un quarto di spettacolo tiratissimo con oltre trenta brani in scaletta, se si contano anche i due medley: il primo chitarra e ...

Vasco Rossi - la scaletta del concerto del 6-7 giugno 2019 a San Siro : Vasco Rossi torna sul luogo del delitto, San Siro. Dopo il successo dei primi due concerti la settimana scorsa, Vasco Rossi è pronto a mandare in visibilio i suoi fan ancora una volta. E lo...

Seat Music Awards - la prima serata in diretta : scaletta e cantanti del 5 giugno 2019 : Cambiano i main sponsor, non cambia la formula: tornano su Rai 1 i premi dedicati ai 'campioni' di vendita della discografia italiana e nel 2019 prendono il nome di Seat Music Awards. Ad ospitarli sempre l'Arena di Verona - dove si è registrato ieri, 4 giugno e stasera, mercoledì 5 - così come a condurli ci sono ancora Carlo Conti e Vanessa Incontrada. La prima delle due serate, registrata ieri, va in onda questa sera, mercoledì 5 giugno, ...

Il concerto di Radio Italia Live a Milano in diretta tv - streaming e radio : scaletta e ospiti dell’evento in Piazza Duomo : Il concerto di radio Italia Live a Milano è solo il primo dei due che l'emittente diretta da Mario Volanti ha pensato per l'annata 2019. La musica di Piazza tornerà infatti anche al Foro Italico di Palermo, a due anni dal successo del debutto in Sicilia che raggiunsero nel mese di giugno. L'evento sarà trasmesso in diretta sulle frequenze in chiaro di radio Italia, al canale 70 del DDT, in streaming su radioItalia.it e sulle frequenze di ...

Concerto Radio Italia Live Milano : ecco la scaletta della serata : Tutto è pronto per Radio Italia Live, il Concertone di piazza Duomo a Milano condotto anche quest’anno da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. La pioggia incessante non ha impedito a molti fan di radunarsi davanti alle entrate fin dalla mattina: possono essere “accolte” fino a 20mila persone. I varchi d’accesso sono nove, con i dovuti controlli con i metal detector di borse e zaini. La fermata Duomo della metropolitana è chiusa: ...

Le Spice Girls sono tornate : la scaletta del reunion tour non ti deluderà : Vedere per credere