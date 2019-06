Blitz leghista per ridurre i fondi al Sud | Lezzi si infuria | Vergogna Ma

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) “Chiunque lo abbia presentato, Lega o non Lega, dovrà chiedere scusa e dare delle spiegazioni”. È un caso l’emendamento presentato dal Carroccio al Dl Crescita che trasferisce dal ministero di Barbaraalle Regioni il Fondo sviluppo e coesione, un fondo del bilancio nazionale destinato per circa l′80% alle regioni del Sud Italia. La proposta aveva avuto il parere negativo del dicastero guidato dalla grillina ma ha avuto il via libera nelle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Un affronto, secondo, che rischia di vedersi sfilare un importante salvadanaio del suo ministero, a favore delle Regioni, nessuna delle quali è attualmente guidata da un esponente del Movimento 5 Stelle. “L’emendamento al Dl crescita che prevedrebbe di trasferire dal mio dicastero alle Regioni il Fondo sviluppo e coesione, per la ...

