Juventus | i bianconeri sfidano sul mercato il Tottenham per Ndombele RUMORS

Juventus - UFFICIALE : Sarri è il nuovo allenatore dei bianconeri : Sarri Juventus UFFICIALE- Come accennato in mattinata, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, stavolta in maniera UFFICIALE. View this post on Instagram OFFICIAL | Maurizio Sarri is the new Juventus coach #WelcomeSarri A post shared by Juventus Football Club (@Juventus) on Jun 16, 2019 at 6:03am PDT Ecco il comunicato della Juventus Ha […] L'articolo Juventus, UFFICIALE: Sarri è il nuovo allenatore dei bianconeri ...

Juventus piglia tutto - anche Sarri “tradisce” il Napoli : da nemico giurato ad amico - ma i tifosi bianconeri non dimenticano… : Li chiamano voltagabbana. Ad essere etichettati così sono da sempre i politici. Quelli che cambiano partito dalla sera alla mattina, quelli eletti in una lista e che ci ritroviamo in un’altra. Il cittadino medio che li vota vede crollare le sue certezze dall’oggi al domani. Basti citare nel mondo della politica Clemente Mastella, che detiene forse il record con 7 cambi di partito, o Rocco Buttiglione con 3, ma gli esempi ...

Pogba Juventus - è addio allo United. Occasione per i bianconeri : Pogba Juventus – Il centrocampista del Manchester United ha spalancato le porte ad un suo addio in estate, con la Juve molto interessata ad un suo ritorno. Intervenuto a margine di un evento promozionale a Tokyo in Giappone, Paul Pogba, centrocampista francese, ha parlato del suo futuro e di un possibile addio al Manchester United: Leggi anche: Panchina Juventus, le ultime: “Guardiola più […] More

MAURIZIO SARRI ALLENATORE Juventus?/ Il tecnico intanto studia bianconeri e mercato : MAURIZIO SARRI ALLENATORE della JUVENTUS? Prosegue il tormentone su Guardiola: notizie e aggiornamenti del 16 giugno 2019. Per Pedullà firme vicine...

Allenatore Juventus - il padre di Sarri spaventa i bianconeri : “il Chelsea non l’ha liberato” : Allenatore Juventus – E’ giallo in casa Juventus sulla scelta del nuovo Allenatore, sembrava fatta per l’arrivo di Maurizio Sarri ma nelle ultime ore il padre dell’ex Napoli ha alimentato nuovi dubbi, intercettato nella sua Figline Valdarno dallo youtuber Giacomo Carolei: “Ancora il Chelsea non l’ha lasciato libero. Non sa nemmeno lui quando si potrà sapere qualcosa, io spero che torni in Italia. Adesso ...

Juventus - per La Gazzetta dello Sport Icardi potrebbe accettare solo i bianconeri : Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Maurizio Sarri dovrebbe essere il prossimo tecnico bianconero. Sembrano risolte le questioni burocratiche fra il tecnico toscano ed il Chelsea, quest'ultimo dovrebbe ufficializzare a breve il nuovo manager, che dovrebbe essere Lampard, solo dopo potrebbe esserci l'annuncio di Sarri alla Juventus. A tenere banco sono però le questioni di mercato, con i bianconeri che vogliono regalare una rosa ...

Calciomercato Juventus - Rabiot conferma : “parlo con i bianconeri” : Calciomercato Juventus – La Juventus è letteralmente scatenata nelle ultime ore tra panchina e Calciomercato, nella serata di ieri è stato trovato l’accordo con il Chelsea per il tecnico Sarri. Per il centrocampo è corsa ad un calciatore di grande spessore, i nomi sono quelli di Pogba e Milinkovic ma è in corsa c’è anche Rabiot come conferma lo stesso calciatore intercettato da ‘Il Corriere dello Sport’: ...

GUARDIOLA ALLENATORE Juventus/ La sentenza UEFA potrebbe avvicinare Pep ai bianconeri : GUARDIOLA sarà il prossimo ALLENATORE della JUVENTUS? Tutto ruota attorno alla sentenza UEFA per il City, ma ci sono info discordanti

Juventus - cessione Cancelo : City ad un passo - ecco quanto incasseranno i bianconeri : cessione Cancelo- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, il Manchester City sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Cancelo. Paratici sarebbe pronto ad aprire alla cessione dell’esterno portoghese, autore di una stagione a corrente alternata. Giusto o sbagliato cedere l’esterno portoghese? La sensazione è che in casa Juventus si punti a […] More

Juventus - Pogba avrebbe già detto sì : bianconeri pronti a trattare l'acquisto (RUMORS) : L'attesa mediatica in casa Juventus riguarda soprattutto l'ingaggio del nuovo tecnico che potrebbe essere ufficializzato in settimana. Nel frattempo, la dirigenza bianconera sta continuando a lavorare sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al progetto, che possano contribuire soprattutto a realizzare quel salto di qualità tanto atteso in Champions League. Come scrive il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Fabio Paratici avrebbe ...

Calciomercato Juventus - dalla Francia : Marcelo via dal Real - bianconeri attenti : Calciomercato Juventus – Il suo nome era stato accostato ai bianconeri tanti mesi fa, ma poi la cosa è finita lì. Adesso Marcelo potrebbe tornare di moda in casa Juve. dalla Francia, infatti, scrivono che il terzino potrebbe andar via qualora dovesse arrivare (come sembra) Mendy. E’ l’Equipe a riferire di questa possibilità, spiegando come il brasiliano potrebbe trovare poco spazio con l’arrivo del laterale francese ...

Calciomercato Juventus – I bianconeri a caccia di un centrale di esperienza : il club interessato ad Umtiti : Juventus su Umtiti, osservato speciale con Demiral in Turchia-Francia La Juventus è alla ricerca di difensori e dopo aver trovato l’accordo con il Sassuolo, sulla base di circa 15 milioni di euro, per il 21enne turco Merih Demiral, vuole un centrale di esperienza per integrare il reparto, dopo il ritiro di Andrea Barzagli, da affidare al nuovo tecnico. Uno dei profili sotto osservazione, a quanto apprende l’Adnkronos, è quello ...

Calciomercato Juventus - Milinkovic Savic avrebbe detto sì ai bianconeri : Questa estate è lecito attendersi un grande mercato per la Juventus, anche se ci saranno delle esigenze da rispettare a livello finanziario: l'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per fine giugno, potrebbe significare la conferma di una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro, dovuta all'esborso economico dello scorso anno per avere Cristiano Ronaldo. Ecco perché saranno importanti le cessioni, con i nomi di Joao Cancelo, ...

Juventus - Barzagli alimenta i sogni dei tifosi bianconeri : “Guardiola nuovo allenatore? Dico che…” : Presente a Catanzaro per ricevere il Premio Ceravolo, Andrea Barzagli ha espresso il proprio punto di vista sul prossimo allenatore della Juventus La sua carriera è finita da poche settimane, ma Andrea Barzagli continua a ricevere premi che ne sottolineano la grandezza. Daniel LEAL-OLIVAS / AFP Il difensore ormai ex Juventus ha ricevuto a Catanzaro il 10° premio sportivo Nicola Ceravolo, approfittando dell’occasione per esprimere le ...