Tonno | come riconoscere quello di qualità e quanto mangiarne

Arezzo - come trattano il Tonno nel ristorante sushi : un video raccapricciante - chiuso il locale : Immagini raccapriccianti che arrivano da Arezzo , da un locale etnico in via Madonna del Prato. Immagini caricate su YouTube e che hanno fatto il giro del web e di tutta Italia. Nel video si vedono quattro uomini che lavorano nel ristorante di sushi mentre trasportavano con un carrello un enorme tonn

Come cucinare il Tonno rosso : Come cucinare il tonno rosso: ricette per gustare al meglio le pregiati carni del tonno rosso o del tonnetto rosso. Consigli in cucina e prezzo al kg. (altro…) The post Come cucinare il tonno rosso appeared first on Idee Green.