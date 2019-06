Juventus | giovedì la conferenza di presentazione di Sarri

Juventus - Maurizio Sarri potrebbe essere presentato mercoledì 19 o giovedì 20 giugno : Dunque Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus . L'ex tecnico del Chelsea, liberatosi dai Blues soltanto nei giorni scorsi dopo un lungo braccio di ferro, ha firmato un contratto triennale da quasi 7 milioni di euro a stagione. Già in settimana la Juventus dovrebbe presentare il suo nuovo allenatore che ha preso il posto di Massimiliano Allegri. Intanto la società bianconera sta ancora decidendo, insieme al tecnico toscano, come sarà ...

Tuttosport - il nuovo allenatore della Juventus sarà annunciato fra mercoledì e giovedì : Settimana importante per la Juventus, che dovrebbe annunciare il nuovo tecnico bianconero. Nonostante questo, la dirigenza prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei giocatori ideali per rilanciare le ambizioni bianconere in Serie A ed in Champions League. sarà necessario però tener conto del bilancio, che dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro, questo potrebbe significare delle cessioni pesanti. Gli arrivi ...