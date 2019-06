Ritiro Italia U21 | c’è una donna nel letto di Moise Kean… ma è Zaniolo | i social

Italia Under 21 - sfortuna Pinamonti : lascia il Ritiro per infortunio : Molto sfortunato Andrea Pinamonti, giovanissimo attaccante azzurro che ha trascinato l’Under 20 sino alla semifinale del Mondiale. Dopo l’eliminazione di ieri, infatti, il calciatore che ha militato quest’anno al Frosinone ha dovuto temporaneamente lasciare il ritiro dell’Under 21 (a cui si era aggregato per gli Europei di categoria) in corso a Bologna. Motivazione legata ad un infortunio, ma sembra escluso uno stop ...

Rugby – Verso la World Cup 2019 : la Nazionale italiana in Ritiro : Rugby: la Nazionale italiana in ritiro, inizia la strada Verso la Coppa del Mondo La strada che porta alla nona edizione della Rugby World Cup, per la Nazionale italiana Rugby allenata da Conor O’Shea, è iniziata questo pomeriggio all’Hotel ”Al Ponte” di Pergine Valsugana, in provincia di Trento. E’ questo il quartier generale scelto dal Commissario Tecnico azzurro e dal suo staff, grazie alla partnership tra ...

Italia Under 21 : Parigini dà forfait e lascia il Ritiro - il Ct Mancini in visita agli azzurrini : Prosegue la preparazione da parte degli azzurrini di Gigi Di Biagio in vista dell’Europeo Under 21 che si giocherà in Italia tra qualche settimana. A far visita alla squadra, questa mattina, il Ct della Nazionale maggiore Roberto Mancini, che ha rivolto a tutti un sincero in bocca al lupo. Meno bella la notizia che riguarda Vittorio Parigini. L’attaccante del Torino ha lasciato infatti il ritiro a causa del mancato recupero ...

Giro d’Italia 2019 : Valerio Conti : “Ho cercato di tenere duro - ma il Ritiro è l’unica opzione” : Il Giro d’Italia registra l’abbandono di Valerio Conti prima della partenza della tappa numero 18: un igroma ischiatico, noto anche come nodulo perineale del ciclista, costringe la seconda Maglia Rosa di questa edizione (primato guadagnato a San Giovanni Rotondo e perso a Pinerolo) ad alzare bandiera bianca. Al momento dell’abbandono il classe 1993 era al 22° posto in classifica generale con 34’51” di ritardo dal ...

Giro d’Italia – Brutte notizie per Valerio Conti - l’ex Maglia Rosa costretto al Ritiro prima della 18ª tappa : Il corridore dell’UAE Team Emirates ha dovuto alzare bandiera bianca prima della diciottesima tappa per via di un igroma ischiatico Valerio Conti si ritira dal Giro d’Italia 2019, il corridore dell’UAE Team Emirates ha alzato bandiera bianca per via del c.d. ‘nodulo del ciclista. Fabio Ferrari/LaPresse Si tratta di un igroma ischiatico, cioè una cisti formatasi sul soprassella causata dalla fatica e dallo ...

Cancerogeni i colori per tatuaggi di un’azienda USA : lotti specifici e Ritiro per l’Italia : C'è reale pericolo per specifici colori per tatuaggi: l'argomento e serio e merita oggi un approfondimento doveroso dopo un richiamo specifico attuato dal Ministero della Salute in Italia nelle scorse ore. Niente allarmismi per i tatuaggi in generale questo è chiaro ma due specifiche nuance di un determinato lotto di produzione di un brand USA sono stati appena ritirati dal mercato perché potenzialmente Cancerogeni. I colori per tatuaggi ...

Giro d’Italia – La tremenda caduta della 10ª tappa costa cara a Moschetti - il corridore della Trek costretto al Ritiro : Il corridore della Trek ha riportato un lieve trauma cranico e una sublussazione alla spalla sinistra, problemi che non gli consentiranno di essere al via dell’undicesima tappa Si è concluso in anticipo il Giro d’Italia 2019 per Matteo Moschetti, coinvolto nella caduta che ha caratterizzato gli ultimi chilometri della decima tappa. Il corridore della Trek-Segafredo ha sbattuto violentemente il capo contro le transenne, ma ...

Calcio femminile - l’Italia in Ritiro a Riscone di Brunico : scatta l’ultima fase di preparazione ai Mondiali : Dopo le due settimane di raduno a Coverciano, scatta l’ultima fase di preparazione ai Mondiali di Calcio femminile per l’Italia: le azzurre si sono trasferite a Riscone di Brunico, in provincia di Bolzano, dove domani sosterranno la prima seduta di allenamento. Sono 26 le atlete chiamate dalla CT Milena Bertolini. Al termine di questa fase di preparazione, mercoledì 29 maggio, l’Italia sfiderà la Svizzera a Ferrara ...

Giro d’Italia 2019 - Ritiro per Fernando Gaviria! Problemi al ginocchio sinistro per il velocista colombiano : Fernando Gaviria è costretto ad alzare bandiera bianca. È notizia di qualche minuto fa l’abbandono del velocista della UAE Team Emirates, che lascia il Giro d’Italia 2019 a causa di un forte dolore al ginocchio sinistro che lo sta accompagnando da diversi giorni a questa parte. Dopo una prima settimana che lo ha visto tra i grandi protagonisti delle volate con la vittoria, grazie al VAR, nella tappa di Orbetello, e il secondo posto ...

Internazionali d’Italia - Roger Federer si rammarica dopo il Ritiro ed annuncia : “spero di esserci nel 2020” : Roger Federer dà appuntamento ai tifosi romani alla prossima edizione degli Internazionali d’Italia dopo il ritiro odierno “Mi dispiace di non essere in grado di giocare oggi. Non mi sento al 100% fisicamente e, dopo essermi consultato con il mio team, abbiamo deciso di non giocare. Roma è stata sempre una delle mie città preferite, spero di tornare il prossimo anno”. Roger Federer è stato costretto al ritiro dagli Internazionali ...

Internazionali d’Italia - Naomi Osaka spiega i motivi del Ritiro e sul pubblico di Roma : “sembra tifo da calcio” : Naomi Osaka ha parlato in conferenza stampa del motivo del ritiro dagli Internazionali d’Italia a causa di un problema alla mano Naomi Osaka si è ritirata dal torneo di Roma, facendo dunque largo a Kiki Bertens che è approdata in semifinale. La giapponese ha accusato un problema alla mano, che ha spiegato meglio in conferenza stampa: “la parte infortunata è molto fastidiosa. Penso che ci siano infortuni evitabili e altri che ...

Internazionali d’Italia 2019 : Naomi Osaka costretta al Ritiro per un infortunio alla mano. Kiki Bertens in semifinale : Non arrivano buone notizie per Naomi Osaka. La giapponese, n.1 del mondo, avrebbe dovuto affrontare l’olandese Kiki Bertens (n.4 del ranking e vincitrice del torneo a Madrid) nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia di tennis. Tuttavia, la nipponica ha annunciato il proprio ritiro a causa di un infortunio alla mano destra che non le consentirà di scendere in campo. Pertanto, Bertens, testa di serie n.6 del seeding, accede ...

Ministero della Salute : “In Italia nessun Ritiro delle protesi al seno ruvide” : nessun ritiro dal mercato Italiano delle protesi al seno testurizzate, o ruvide, collegate all’insorgenza di un raro tumore, il linfoma anaplastico a grandi cellule Alcl: “Non si ravvedono motivazioni sufficienti per raccomandare il ritiro dalla disponibilita’ commerciale delle protesi testurizzate e non si pone indicazione alla rimozione della protesi liscia o testurizzata in assenza di sospetto clinico di Bia-Alcl”. Lo ...

Giro d’Italia – Dumoulin sincero dopo il Ritiro : “Puccio? Anche io ho causato incidenti in passato! E ora pizza e birra” : Tom Dumoulin grande sportivo: le parole dell’olandese della Sunweb dopo il ritiro dal Giro d’Italia 102 Il Giro d’Italia ha perso ieri il suo favorito numero 1: Tom Dumoulin è stato costretto al ritiro dopo la caduta di due giorni fa, nella quarta tappa della Corsa Rosa, causata da una distrazione di Puccio. Nonostante la grande delusione, l’olandese della Sunweb non si sente di incolpare il corridore del team ...