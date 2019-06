Fiorentina | la prima mossa di Commisso | licenziato Corvino | si pensa al ritorno di Pradè

sportfair

(Di martedì 11 giugno 2019) Ladi Roccoin qualità di proprietario dellaè stata il licenziamento di Pantaleo: come direttore dell’area tecnica siora aldi DanieleSalta latesta nella dirigenza della. Il primo atto della gestione di Roccoè un licenziamento: Pantaleonon è più il direttore generale dell’area tecnica della. Nonostante avesse ancora un anno di contratto, al termine di una lunga trattativa tenutasi presso l’hotel Savoy di Piazza della Repubblica a Firenze,è stato sollevato dal suo incarico. L’ormai ex dirigente viola non ha nemmeno ricevuto l’intera somma pattuita come buonuscita, circa 1 milione, dovendosi accontentare di molto meno. Per il ruolo di sostituto sialdi Danieleche ieri ha lasciato l’Udinese. Un suo arrivo potrebbe confermare la presenza di ...

Eurosport_IT : Rocco Commisso è appena arrivato a Firenze ma è già diventato idolo! ?? Se ascoltate la sua prima conferenza stampa… - infoitsport : Fiorentina, prima grana per Commisso. Chiesa vuole andare via - violanews : Mancano 'solo' 2 mesi alla prima gara ufficiale stagionale della nuova Fiorentina - -