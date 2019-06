E’ morta Valeria Valeri | grande attrice di teatro e serie tv

morta Valeria Valeri.Donna di teatro - tv : 13.08 All'età di 97 anni, è Morta Valeria Valeri la popolare attrice, fra le più importanti interpreti brillanti a teatro e in anni recenti anche di tante fiction tv come "Un medico in famiglia" A comunicarlo la figlia,Chiara Salerno, avuta dall'attore Enrico Maria Salerno. I funerali si svolgeranno domani, 12 giugno,alle 11,30 alla Chiesa degli Artisti di Roma in Piazza del Popolo. La Valeri, pseudonimo di Valeria Tulli era nata a Roma l'8 ...

Addio Valeria Valeri - è morta la mamma di Gian Burrasca e la vicina di Nonno Libero : Lunedì 10 giugno è morta a Roma all’età di 97 anni l’attrice Valeria Valeri. Nata come Valeria Tulli l’8 dicembre 1921 ha rinunciato da giovane ad una carriera come annunciatrice radiofonica preferendo il teatro per poi diventare famosa negli anni Sessanta come la mamma di Gian Burrasca (interpretato da Rita Pavone) nello sceneggiato tv Il giornalino di Gian Burrasca. Nel 2005 ha interpretato il ruolo di una nonna investigatrice in ...