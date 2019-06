Mondiali | è la domenica dell’esordio dell’Italia | ecco come non perdersi nulla

vanityfair

È la prima volta dopo vent'anni. Già solo per questo è una grande occasione. L'Italia torna a partecipare alla fase finale del mondiale femminile di calcio. L'esordio è alle 13 di. Seduti a pranzo potete tifare per le Azzurre. LA PARTITA L'esordioè allo Stade du Hainaut a Valenciennes contro l'Australia. Le Azzurre sono nel gruppo C che comprende anche Giamaica e Brasile. Appuntamento alle 13. LE ALTRE PARTITE La ...

