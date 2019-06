Nuovi casting a giugno 2019 per L’Amica Geniale 2 | si cercano comparse di ogni età per

optimaitalia

(Di martedì 4 giugno 2019) A riprese già in corso sull'isola di Ischia, continua la ricerca diconper L'Amica2, o meglio la seconda stagione della saga di Lila e Lenù dal titolo Storia del Nuovo Cognome.La produzione dell'adattamento del secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante - targata Rai, Hbo e Wildside - è già partita a maggio: dopo le riprese nel centro storico di Napoli, le troupe si spostano a Ischia per i due episodi diretti da Alice Rohrwacher, che in questa stagione affianca Saverio Costanzo alla regia.Per le riprese previste tra luglio e ottobre, l'agenzia Young Fashion Agency ha indettoper L'Amica2, che si terranno a Napoli martedì 18, dalle ore 9:30 alle ore 17:30, presso il Centro Commerciale Neapolis.I requisiti per partecipare e provare a conquistare un posto tra le migliaia di ...

