Le parole di Conte e il futuro del governo

Si va avanti con il gioco del cerino I rumor prima delle parole di Conte : Bocche cucite in casa Lega a poche ore dalla conferenza stampa convocata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per "comunicazioni importanti". Matteo Salvini ripete come un mantra la solita litania sulla flat tax ("Taglio abbondante delle tasse altrimenti il debito esplode... Segui su affaritaliani.it

Pd - Zingaretti : “Caduta del governo dipende dalle parole di Conte. Spero dica la verità - stiamo vivendo un disastro” : “Cosa mi aspetto dal discorso di Conte? Che almeno dica la verità, perché anche l’ultima settimana è stata caratterizzata da cento opinioni diverse, che hanno creato molta confusione e molto fumo. Ed è questo il motivo principale per cui nel mondo c’è scetticismo nei confronti di questo governo, e cioè che parla molto e poi nasconde la tragica verità di un anno di bilancio di governo”. Così, ai microfoni di “Non ...

Ultime governo : Conte annuncia parole importanti - per Centinaio difficile evitare elezioni : Il giorno dopo la Festa della Repubblica rischia di essere un giorno importante per l'Italia, forse in negativo. Il premier Giuseppe Conte, infatti, ha annunciato che dovrà parlare alla Nazione, con l'incombenza di dover pronunciare parole molto importanti per i cittadini. Inevitabile che, fino al momento delle sue dichiarazioni, aleggerà sul futuro del governo una serie di ipotesi che, naturalmente, complice il clima non proprio idilliaco tra ...

Inter - le reazioni all’arrivo di Conte : le parole di Ignazio La Russa e Gad Lerner : Inter – Le parole rilasciate all’Adnkronos dal senatore Ignazio La Russa e dal giornalista Gad Lerner. Il noto politico di Fratelli d’Italia ha detto: “Sono Contento di Conte per 1000 ragioni. E’ uno dei più forti, tecnicamente almeno quanto Spalletti, anche di più per la capacità di gestire lo spogliatoio e rischiare”. “Non ho obiezioni -prosegue La Russa- sul suo trascorso juventino e mi sembra ...

M5s - Patuanelli : “80 euro? Non li toccheremo - non toglieremo certezze ai cittadini”. E critica le parole di Giorgetti su Conte : “Gli 80 euro? Non è nell’agenda del governo andare a toccare la misura che noi reputavamo sbagliata, quando è stata introdotta dal governo Renzi, ma che certamente ha creato un’aspettativa a chi la riceve. Togliere certezze ai cittadini non credo sia l’obiettivo di questo governo”. Sono le parole del capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, ospite de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. Il ...

Giuseppe Conte replica a Giancarlo Giorgetti : "Le sue parole sono gravissime" : È durissima la reazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle accuse di faziosità lanciate dal sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti. Il premier ha voluto mettere subito in chiaro quanto sia stato attento a tenersi lontano dalla "competizione elettorale, sono rimasto sempre fuori d

Giuseppe Conte - lo sfogo dopo le parole di Luigi Di Maio : "Così non reggiamo" : Nel pieno della tempesta dei mercati finanziari che ieri stava facendo schizzare lo spread, arrivato per qualche ora a 290 punti, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è riuscito a piazzare una toppa peggiore del buco quando ha definito sostanzialmente inevitabili gli aumenti dell'Iva, necessar

Voli di Stato di Salvini - Conte : “Non ho motivo di non credere alle sue parole. Indagine diversa rispetto a quella di Siri” : “Non ho motivo di non credere alle sue parole”. È il commento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alle parole del leader della Lega, Matteo Salvini, dopo la notizia secondo cui la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo esplorativo sui viaggi del vicepresidente del Consiglio. Politica | Di F. Q.. Voli di Stato, procura Corte dei Conti apre fascicolo esplorativo sui viaggi di ...

Aumento Iva. Le parole del premier Conte : «Evitarlo non sarà impresa facile» : Il premier: «Stiamo studiando un’operazione di spending review e potenziando il contrasto all’evasione fiscale»

“Salvini è un importante ministro - ma non comanda lui” le parole di Conte che ridimensionano il ministro : Le frasi pronunciate da Giuseppe Conte ridimensionano il personaggio di Salvini: “Lui non comanda è solo un importante ministro” Il premier Giuseppe Conte interviene sulla situazione politica interna italiana in vista delle elezioni Europee del prossimo 26 maggio (TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE) in una lunga intervista al quotidiano spagnolo El Pais. Con un’affermazione ben precisa: l’idea … Continue reading ...

Le notizie del giorno – Le parole di Conte sul suo futuro in Italia - retroscena Keita Balde - novità su lite Gattuso-Bakayoko : LE parole DI Conte SUL futuro IN Italia – Cosa deve proporre una società per convincere Conte: “L’esperienza all’estero mi ha reso più forte, la consiglio a tutti. Mi serve un progetto su cui possa incidere, con le mie idee ed il mio metodo. Devo sentire che vincere è possibile, altrimenti posso rimanere fermo senza nessun problema“. Sulla Roma, Conte aggiunge: “Mi sono innamorato di Roma nei due anni in cui lo ...

MotoGp – Marquez in fiducia - Rins contento - per Vinales è una vittoria : le parole dei primi 3 dopo Jerez : Marc Marquez chiude davanti a tutti a Jerez, Rins e Vinales completano il podio: ecco le dichiarazioni dei migliori 3 nel post gara dopo la caduta di Austin, Marc Marquez torna subito a dominare. Il pilota spagnolo si piazza davanti a tutti sul circuito di Jerez, dall’inizio alla fine, chiudendo senza sbavature. Una grande vittoria per il campione in carica che tiene dietro Alex Rins e Maverick Vinales, per un podio tutto ...

Formula 1 – Bottas poleman non troppo soddisfatto - Hamilton e Vettel si accontentano : le parole dei protagonisti delle qualifiche della Cina : Bottas soddisfatto, Hamilton in miglioramento e Vettel consapevole della superiorità dei rivali a Shanghai: le prime parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp della Cina E’ Valtteri Bottas il poleman del Gp della Cina: una doppietta Mercedes oggi nelle qualifiche sul circuito di Shanghai, con Hamilton che partirà al fianco del suo compagno di squadra. Terzo posto invece per Sebastian Vettel, seguito da Leclerc e Verstappen, che ...