Pamela Mastropietro | perché la battaglia della famiglia continua

L’omicidio di Pamela Mastropietro - ergastolo per Oseghale : Innocent Oseghale è stato condannato all’ergastolo. La Corte d’Assise di Macerata lo ha riconosciuto colpevole delL’omicidio di Pamela Mastropietro dopo più di cinque ore di camera di consiglio. Accolta con un applauso e dall’abbraccio dei genitori di Pamela, la sentenza di primo grado contro cui la difesa del nigeriano ha già annunciato che ricorrerà in appello. Per la giuria popolare il nigeriano 29enne è colpevole di omicidio ...

Omicidio Pamela Mastropietro : Oseghale condannato all’ergastolo : Oseghale condannato all’ergastolo e a diciotto mesi di isolamento. È questa la sentenza della Corte d’Assise di Macerata per l’Omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne di origine romana stuprata e uccisa nel capoluogo marchigiano il 30 gennaio scorso. Il corpo della ragazza fu poi fatto a pezzi e abbandonato in due trolley sul ciglio di una strada a PollenzaLa violenza sulle donne “non è perdita ...