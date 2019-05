Tennis | Ranking WTA 27 maggio 2019 | Naomi Osaka in vetta | Karolina Pliskova n 2 | Camila

Tennis - Ranking ATP (27 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini n.12 del mondo : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il giocatore nativo di Belgrado, nel giorno del suo esordio al Roland Garros 2019, è in vetta alla graduatoria (12355 punti) a precedere il trionfatore del torneo di Roma Rafael Nadal (7945 punti), altro grande favorito per il successo a Parigi. In terza posizione l’elvetico Roger Federer (5950 punti), tornato a calcare la terra rossa francese ieri, sconfiggendo il ...

Tennis - Ranking WTA (20 maggio 2019) : Naomi Osaka in vetta - Karolina Pliskova n.2 - Camila Giorgi la migliore azzurra : Naomi Osaka si conferma in vetta al Ranking WTA di Tennis anche questa settimana. La giapponese, costretta al ritiro per un problema fisico agli Internazionali d’Italia 2019, resta quindi al comando, davanti alla ceca Karolina Pliskova che, grazie al successo al Foro Italico, ha scalato la graduatoria, guadagnando ben cinque posizioni. Alle sue spalle troviamo la rumena Simona Halep, l’olandese Kiki Bertens, la tedesca Angelique ...

Tennis - Ranking WTA (20 maggio 2019) : Naomi Osaka in vetta - Karolina Pliskova n.2 - Camila Giorgi la migliore azzurra : Naomi Osaka si conferma in vetta al Ranking WTA di Tennis anche questa settimana. La giapponese, costretta al ritiro per un problema fisico agli Internazionali d’Italia 2019, resta quindi al comando, davanti alla ceca Karolina Pliskova che, grazie al successo al Foro Italico, ha scalato la graduatoria, guadagnando ben cinque posizioni. Alle sue spalle troviamo la rumena Simona Halep, l’olandese Kiki Bertens, la tedesca Angelique ...

Tennis - Ranking ATP (20 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini è n.11 del mondo : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il giocatore nativo di Belgrado, finalista degli Internazionali d’Italia 2019, è in vetta alla graduatoria (12355 punti) a precedere il trionfatore del torneo di Roma Rafael Nadal (7945 punti), che si sta preparando nel miglior modo possibile in vista del Roland Garros 2019 (26 maggio-9 giugno). In terza posizione l’elvetico Roger Federer (5950 punti), costretto al ...

Tennis - Ranking WTA (13 maggio 2019) : Naomi Osaka sempre sul trono - Simona Halep si avvicina - Camila Giorgi n.1 italiana : Naomi Osaka si conferma in vetta al Ranking WTA di Tennis anche questa settimana. La giapponese deve ringraziare l’olandese Kiki Bertens (n.4 del mondo e best Ranking), vittoriosa in finale contro la rumena Simona Halep (n.2 del mondo). Per via di questo risultato la vincitrice del Roland Garros 2018 non è riuscita a tornare sul trono. In terza posizione troviamo la tedesca Angelique Kerber (5285 punti), mentre in quinta la ceca Petra ...

Tennis - Ranking ATP (13 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini si avvicina alla top-10 : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Nole, dopo il trionfo nel Masters 1000 di Madrid, ha rafforzato la propria leadership portandosi a quota 12115 punti davanti allo spagnolo Rafael Nadal (7945). Alle loro spalle qualcosa cambia visto che l’austriaco Dominic Thiem (quarto) scavalca il tedesco Alexander Zverev (quinto), che risente dell’eliminazione ai quarti di finale del 1000 spagnolo. In terza ...

Tennis - Fognini sale al n°11 del ranking ATP : Top 10 a Roma? : Prima dell'avvento del computer nel 1973, le classifiche erano stilate da giornalisti famosi: a fine anno venivano indicati solo i primi dieci Tennisti e le prime dieci Tenniste del mondo,.

Tennis - ranking : Djokovic e Osaka sempre in testa - Berrettini ai piedi della top 30 : ... l'azzurro Matteo Berrettini, grazie alla finale a Monaco di Baviera, la seconda nel giro di otto giorni, guadagna altre sei posizioni diventando così il numero 31 al mondo. Stabili, invece, Fabio ...

Tennis - classifica Atp : altro best ranking per Berrettini - comanda sempre Djokovic : TORINO - Due sole variazioni nella top ten nella classifica pubblicata oggi dall' Atp , che vede Novak Djokovic alla 26esima settimana consecutiva al comando, la 250esima complessiva: e' quinto nella ...

Tennis - Ranking WTA (6 maggio 2019) : Naomi Osaka sempre sul trono - Camila Giorgi n.1 italiana : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking WTA. Ad avere lo scettro è sempre la giapponese Naomi Osaka, che precede la ceca Petra Kvitova, distante ora 316 punti. Al terzo posto stabile la rumena Simona Halep davanti alla tedesca Angelique Kerber e all’altra ceca Karolina Pliskova, poi seguono l’ucraina Elina Svitolina, sesta, l’olandese Kiki Bertens, la statunitense Sloane Stephens, l’australiana Ashleigh Barty e ...

Tennis - Ranking ATP (6 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Matteo Berrettini (n.31) continua la sua scalata : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Nole è in vetta con 11160 punti davanti a Rafael Nadal (7765). Alle loro spalle qualcosa cambia visto che lo svizzero Roger Federer (terzo) scavalca il tedesco Alexander Zverev (quarto), per via dell’eliminazione di quest’ultimo nei quarti di finale del torneo di Monaco di Baviera. Seguono l’austriaco Dominic Thiem (5085), il sudafricano Kevin Anderson ...

Tennis - Ranking ATP (6 maggio 2019) : Novak Djokovic in vetta - Matteo Berrettini (n.31) continua la sua scalata : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il serbo è in vetta con 11160 punti davanti a Rafael Nadal (7765). Alle loro spalle qualcosa cambia visto che lo svizzero Roger Federer (terzo) scavalca il tedesco Alexander Zverev (quarto), per via dell’eliminazione di quest’ultimo nei quarti di finale di Monaco di Baviera. Seguono l’austriaco Dominic Thiem (5085), il sudafricano Kevin Anderson (4115), il ...

Tennis - Jannik Sinner scala il ranking : ora è n.285 ATP - miglior Under18 al mondo! : Continua la scalata inesorabile del nuovo talento del Tennis italiano Jannik Sinner nella graduatoria mondiale, dopo il convincente successo odierno ottenuto contro il ceco Jiri Lehecka negli ottavi di finale del Challenger di Ostrava. Il nativo di San Candido classe 2001 ha guadagnato virtualmente tredici posizioni rispetto al ranking pubblicato dall’ATP nella giornata di lunedì 29 aprile ed ha così raggiunto il suo nuovo best ranking al ...

Tennistavolo - i ranking aggiornati (30 aprile 2019) : dopo i Mondiali è 69° Niagol Stoyanov : Al termine dei Mondiali di Budapest sono stati rilasciati i nuovi ranking di Tennistavolo: buone notizie per l’Italia soprattutto al maschile, dove Niagol Stoyanov per la prima volta in carriera entra tra i migliori 70 salendo al 69° posto. Tra i primi 100 al mondo anche Mihai Bobocica, 96°. Tra le donne Debora Vivarelli si porta in 90ma piazza, mentre esce dalle 100 Giorgia Piccolin, ora al posto numero 105. Jamila Laurenti sale al 243° ...