Roland Garros 2019 | tutti gli italiani in campo domenica 26 maggio Orari | programma | tv

Roland Garros 2019 oggi : programma - orari e tv (domenica 26 maggio). La guida completa : Comincia oggi il Roland Garros 2019: la tradizione ormai ultradecennale dello Slam parigino vuole che si apra di domenica, con alcuni match di buona (o grande) importanza nell’ambito dei primi turni. Vedremo subito impegnati quattro giocatori italiani: quello con minori possibilità è senza dubbio Lorenzo Sonego, perché debutta contro Roger Federer (a proposito, ricorre il decennale della vittoria dello svizzero in finale sullo svedese ...

Tennis - al via su Eurosport Roland Garros con oltre 250 ore da Parigi : Il Roland Garros è alle porte e per il ventesimo anno consecutivo sarà Eurosport a trasmetterlo, con oltre 250 ore di diretta dai 16 campi in terra battuta più famosi del mondo. Live su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) i match di cartello, su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) una regia dedicata alle partite degli italiani e su Eurosport Player (disponibile anche su TIMVISION) tutti i campi concomitanti per non perdersi nemmeno ...

Roland Garros 2019 : tabellone in discesa per Rafael Nadal. Un percorso non impossibile per l’iberico : Come sanno gli appassionati di tennis Rafael Nadal andrà a caccia del dodicesimo trionfo al Roland Garros a partire da domenica e il tabellone sorteggiato giovedì sembrerebbe agevolargli parecchio il compito nelle fasi iniziali del torneo. Nei primi due turni infatti il maiorchino di Manacor, che compirà 33 anni il 3 giugno, incontrerà due giocatori provenienti dalle qualificazioni, mentre nel terzo turno potrebbe avere il belga David Goffin, ...

Roland Garros 2019 - analisi tabellone Roger Federer. Ritorno tra gli italiani e con Tsitsipas all’orizzonte per lo svizzero : In mezzo agli italiani, aspettando il possibile quarto contro Stefanos Tsitsipas. Si può riassumere così il Ritorno al Roland Garros di Roger Federer. Il campione svizzero non gioca sulla terra rossa parigina dal 2015, ma non sarà un rientro semplice per il nativo di Basilea, visto che il sorteggio non gli ha certamente garantito un tabellone semplice. Sulla carta Federer potrebbe anche affrontare un mini campionato italiano nei primi turni. Il ...

Roland Garros – Federer ritorna pieno di entusiasmo : “mi è mancato essere qui. Nella vita conta vincere - ma io però…” : Roger Federer entusiasta di essere finalmente tornato al Roland Garros: il campione svizzero parla della sua condizione fisica in conferenza stampa Dopo 3 anni d’assenza Roger Federer torna finalmente al Roland Garros! Il campione svizzero, al fine di preservare la sua salute, e anche per il poco feeling con la superficie, aveva preferito ‘snobbare’ Parigi nelle scorse stagioni, al fine di concentrasi al meglio su ...

Pronostici Roland Garros femminile – Osaka per il tris - Halep vuole il back to back : chance per Kerber e Pliskova : Il grande tennis torna sulla terra rossa di Parigi per il French Open. Le migliori giocatrici al via per aggiudicarsi lo Slam francese: ecco i Pronostici di SportFair per il Roland Garros femminile La stagione sulla terra rossa si avvia verso la conclusione e i migliori tennisti al mondo si preparano per l’immancabile appuntamento di fine maggio: il Roland Garros. Parigi si prepara ad ospitare i grandi nomi del tennis e la domanda ...

Djokovic si trasforma nell’incredibile Hulk : distrutto il pavimento della palestra del Roland Garros [VIDEO] : Novak Djokovic incredibilmente forte: distrutto il pavimento della palestra del Roland Garros A Parigi è tutto pronto per il secondo Slam della stagione: presto inizierà lo spettacolo del Roland Garros, dopo le forti emozioni vissute con gli Internazionali di Roma. Tra coloro che cercheranno di arrivare fino in fondo e che puntano alla vittoria, c’è sicuramente anche Novak Djokovic, sconfitto a Roma da Rafa Nadal. Il serbo si sta ...

Roland Garros 2019 : i sorteggi dei qualificati italiani. Caruso e le donne pescano male - più possibilità per Bolelli e Travaglia : Poco dopo la fine dei match di qualificazione per il tabellone principale del Roland Garros, è stato effettuata l’allocazione dei qualificati negli spot a loro dedicati per quel che riguarda il primo turno dello Slam parigino. I colori italiani, al maschile, possono dirsi piuttosto soddisfatti. Le notizie, se non buone, perlomeno accettabili arrivano da Simone Bolelli e Stefano Travaglia, che pescano due francesi. Il bolognese è opposto a ...

Roland Garros 2019 - il sogno di Giulia Gatto-Monticone : l’azzurra si regala l’accesso al tabellone principale - sconfitta in tre set Zavatska : Un sogno che si realizza quella di Giulia Gatto-Monticone (n.167 WTA). L’azzurra, per la prima volta in carriera, si regala l’accesso al tabellone principale di un torneo del Grande Slam, superando nel turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros 2019 l’ucraina Katarina Zavatska (n.205 del mondo). La 31enne nostrana, con grinta e determinazione, si è imposta con il punteggio di 4-6 7-5 6-3, rendendosi protagonista di ...

Roland Garros 2019 : Nick Kyrgios rinuncia allo Slam di Parigi per ragioni da chiarire : C’è poco da fare, l’australiano Nick Kyrgios fa sempre parlare di sè. L’eccentrico tennista australiano, protagonista di una vera e propria sceneggiata agli Internazionali d’Italia 2019 costata 50.000 euro di multa, si è lasciato andare a considerazioni decisamente discutibili relativamente al Roland Garros 2019, prossimo Slam che prenderà il via il 26 maggio. Il 24enne nativo di Canberra, infatti, in visita ...

Roland Garros - Kyrgios si cancella dal torneo : continuano le follie dell’australiano : Roland Garros, Kyrgios non prenderà parte allo Slam sulla terra pensando già al prossimo Wimbledon Roland Garros, Nick Kyrgios non parteciperà al torneo. L’australiano avrebbe dovuto disputare il primo turno contro Cameron Norrie, ma ha deciso di cancellarsi dal torneo dopo le recenti polemiche per un video nel quale criticava proprio il Roland Garros. Dopo l’espulsione dagli Internazionali d’Italia adesso spunta ...

Pronostici Roland Garros maschile : il “solito” Rafa - qualche sorpresa ed un Thiem in cerca di riscatto : Roland Garros al via nella prossima settimana, tutti a caccia del Re Rafa Nadal intenzionato a confermarsi sulla terra di Parigi Il Roland Garros è alle porte, nella giornata di ieri è stato stilato il tabellone dello Slam sulla terra rossa, che ci permette di avere un quadro della situazione in merito ai possibili futuri incroci. Per quanto concerne il tabellone maschile ci sarà una folta rappresentanza di tennisti italiani, ben 9 tra ...

Roland Garros – Sergio Tacchini allo Slam francese con le linee Elegance e Grace [GALLERY] : Sergio Tacchini a Roland Garros 2019 con le linee Elegance e Grace I giocatori del Team Sergio Tacchini scenderanno sui campi da gioco del famoso torneo Roland Garros 2019 con le linee tennis Elegance, per l’uomo, e Grace, per la donna. Come ogni anno, il rinomato brand di abbigliamento italiano debutta al grande Slam parigino con le linee più eleganti e sofisticate di tutta la stagione. Eleganza e classicità sono gli elementi chiave della ...

Roland Garros - l’Italia sorride : anche Bolelli e Paolini in tabellone : Roland Garros, Jasmine Paolini e Simone Bolelli sono entrati nel tabellone principale del torneo dello Slamo sul rosso di Parigi Roland Garros, giornata di qualificazioni molto positiva per i colori italiani. I primi due azzurri hanno entrambi ottenuto il pass per il tabellone principale del torneo, in attesa della gara della Gatto-Monticone che giocherà nel pomeriggio. Il primo ad esultare è stato Simone Bolelli, vittorioso contro Soeda ...