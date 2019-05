risultati europee 2019 | proiezione Opinio | PD secondo | forte calo 5 Stelle

termometropolitico

(Di lunedì 27 maggio 2019): PDContinuano ad essere sfornate, a gran velocità, le proiezioni per queste elezionila secondadiper RAI, il Movimento 5rimane leggermente indietro rispetto al Partito Democratico. Il 5scende al 20,7%, mentre il PD sale al 21,8%. Rimane invariata la differenza tra ile il terzo partito quando la copertura del campione raggiunge la doppia cifra. Rispetto alla prima, si segnala un leggero però significativodi +Europa, unico partito “outsider” che potrebbe avere reali chance di entrare nel Parlamento Europeo. Il primo partito si conferma la Lega, che sembra piazzarsi stabilmente al 30%. SEGUI CON NOI LA DIRETTA MINUTO PER MINUTO DI QUESTE ELEZIONICalano le chance per +Europa di superare la soglia di ...

SkyTG24 : #UltimOra #ElezioniEuropee2019 Exit poll #Ungheria, in testa partito di #Orban. In #Francia Exit poll premia la… - lucfontana : Oggi alle 18 comincia la diretta elettorale del @corriere: risultati, analisi e commenti per tutta la notte per le… - ilpost : BREAKING: il primo ministro greco Alexis Tsipras ha detto che indirà elezioni anticipate dopo la sconfitta alle ele… -