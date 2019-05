Onda verde in Germania

Milano - il Duomo - il verde : la secOnda città più grande d’Italia vista dallo Spazio [FOTO] : Il Living Planet Symposium dell’ESA – la più grande conferenza al mondo dedicata ai temi dell’Osservazione della Terra – è in corso dal 13 al 17 maggio a Milano, in Italia. Organizzato ogni tre anni, questo simposio richiama migliaia di scienziati ed utenti dati provenienti da tutto il mondo, per parlare delle loro ultime scoperte sul come i satelliti stanno ‘prendendo il polso’ del nostro pianeta. Oltre 4.000 ...

Crescere circOndati dal verde migliora lo sviluppo cerebrale dei bambini : Crescere circondati dal verde fa bene ai bambini, così tanto da migliorare lo sviluppo del cervello. A svelarlo è uno studio spagnolo secondo cui la natura sarebbe in grado di agire positivamente sulla crescita dei più piccoli anche al livello mentale. La ricerca è stata realizzata dagli scienziati del Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) e dimostra come i bambini che vivono in città presentino una quantità maggiore di materia bianca ...

Habeck - il tedesco che guida l’Onda verde : “Siamo noi l’argine al populismo nell’Ue” : Sono stato sei anni ministro dell’Ambiente nello Schleswig-Holstein, nel Nord della Germania. Passavo dai pescherecci ai campi, fino ai porcili. Certo non potevo andarci con le scarpe eleganti». Robert Habeck si presenta in jeans, felpa e barba di tre giorni. È uno dei due leader dei Verdi e secondo i sondaggi è il politico più amato dai tedeschi. ...