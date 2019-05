Giro d’Italia 2019 | Cataldo vince la 15a tappa Nibali protagonista

Giro d’Italia – Carapaz ancora rosa dopo la 15ª tappa : “ho cercato di fare attenzione alle mosse di Nibali” : Carapaz si conferma leader della classifica generale del Giro d’Italia: le parole della maglia rosa dopo la 15ª tappa Il corridore italiano Dario Cataldo (Astana Pro Team) ha vinto la quindicesima tappa del centoduesimo Giro d’Italia, da Ivrea a Como di 232 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli – Sidermec) e Simon Yates (Mitchelton – Scott). Richard ...

Giro d’Italia – Cataldo euforico dopo la vittoria di Como : “l’ho sognato per tutta la vita” : tutta la gioia di Dario Cataldo dopo il successo di oggi nella 15ª tappa del Giro d’Italia “Vincere una frazione al Giro d’Italia è fantastico, un qualcosa che ho sognato per tutta la vita“. Sono le parole di Dario Cataldo dopo il successo nella 15a tappa della ‘Corsa Rosa’ sul traguardo di Como. “Questa mattina non era nei miei piani andare in fuga, ho sofferto così tanto negli ultimi due giorni ...

Giro d’Italia : Cataldo vince a Como - Roglic fora e cade : Le strade classiche de Il Lombardia, affrontate nella quindicesima tappa del Giro d’Italia, hanno regalato un finale di fortissime emozioni. La corsa è andata a Dario Cataldo, gregario di lungo corso protagonista di una fuga da lontano insieme a Mattia Cattaneo. Roglic è stato messo in difficoltà da un colpo di sfortuna, una foratura poco prima della salita finale di Civiglio che lo ha costretto a ripartire con la bici di un compagno di squadra. ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Ho attaccato sul Civiglio - il ritmo era forte. Terza settimana dura - sbagliato dare spazio a Carapaz” : Vincenzo Nibali ha dato spettacolo durante la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha attaccato sul Civiglio e poi si è scatenato in discesa giungendo sul traguardo insieme a Richard Carapaz: guadagnati 40” su Primoz Roglic che ha pagato anche una caduta. Il siciliano ora si trova a 1’47” dalla maglia rosa indossata da Carapaz e sogna il ribaltone nell’ultima settimana: ci sono tante salite prima ...

Classifiche Giro d’Italia 2019 - quindicesima tappa : tutte le graduatorie e le maglie. Rosa - GPM - punti e miglior giovane : Non cambiano i leader delle Classifiche al termine della quindicesima del Giro d’Italia 2019, 232 km da Ivrea a Como. L’ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar) resta saldamente in maglia Rosa e riesce anche ad aumentare il proprio margine nei confronti di Primoc Roglic (Jumbo-Visma). Pavel Sivakov (Team INEOS) difende anche oggi la maglia bianca, mentre Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e Arnaud Démare (Groupama-FDJ) conservano ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - 15^ tappa : Vincenzo Nibali guadagna 40” a Roglic - Carapaz in rosa con 1’47” sullo Squalo : La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019 ha stravolto la Classifica generale, la Ivrea-Como si presentava con un finale di fuoco sulla falsariga del Giro di Lombardia e ha permesso ai big di scatenarsi: Vincenzo Nibali ha attaccato sul Civiglio, solo Richard Carapaz in maglia rosa è riuscito a seguirlo e i due sono riusciti a guadagnare una quarantina di secondi su Primoz Roglic che è caduto in discesa. L’ecuadoregno conserva il ...

Giro d’Italia – Carapaz si tiene la maglia rosa - Nibali accorcia le distanze su Roglic : la nuova classifica generale : Carapaz si conferma leader della classifica generale: Roglic perde terreno e Nibali ne approfitta per accorciare le distanze E’ terminata la 15ª tappa del Giro d’Italia: Dario Cataldo ha trionfato sul traguardo di Como, dopo una fantastica fuga, seguito dal connazionale Cattaneo. Gli occhi però sono stati puntati tutti sui big, in lotta per la vittoria finale. Giornata sfortunata per Roglic: lo sloveno della Jumbo Visma ha ...

Giro d’Italia – Doppietta italiana nella 15ª tappa - a Como trionfa Cataldo : splendida prestazione di Nibali : Dario Cataldo trionfa sul traguardo di Como: splendida vittoria di tappa per l’italiano della Movistar, Nibali accorcia le distanze da Roglic 232km di pure emozioni oggi nella 15ª tappa del Giro d’Italia: al termine della Ivrea-Como è stato Dario Cataldo ad alzare le braccia al cielo per una splendida vittoria. Il ciclista italiano dell’Astana si è lasciato alle spalle il connazionale Cattaneo nella volata finale dopo una ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Ivrea-Como) : Dario Cataldo batte Mattia Cattaneo - protagonista Vincenzo Nibali : Dario Cataldo ha vinto la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019, 232 km da Ivrea a Como. Il corridore dell’Astana ha battuto in volata il compagno di fuga Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli – Sidermec). Terzo posto per il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott), che precede il connazionale Hugh Carthy (EF Education First), la maglia rosa Richard Carapaz (Movistar) e Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), grande protagonista con un ...

Giro d’Italia 2019 - risultato quindicesima tappa : Nibali cosmico - attacca sul Civiglio! Roglic cade - Cataldo vince a Como : Una domenica di grande spettacolo per chiudere la seconda settimana del Giro d’Italia 2019. La quindicesima tappa, da Ivrea a Como, era un Giro di Lombardia in miniatura, con le salite della Classica delle Foglie Morte poste sul finale. Una fuga è andata via, con due italiani protagonisti: a spuntarla è stato Dario Cataldo, al primo successo della carriera nella Corsa Rosa. Scatti e controscatti tra i big con vincenzo Nibali protagonista, ...

Giro d’Italia 2019 - domani il giorno di riposo. Si riparte martedì con la Lovere-Ponte di Legno : Gavia e Mortirolo in arrivo : La terza settimana del Giro d’Italia 2019 si aprirà martedì 28 maggio con quella che avrebbe dovuto essere la tappa più dura della corsa. Le condizioni avverse hanno però portato l’organizzazione a ridisegnarne il tracciato riducendo anche in maniera notevole il dislivello, da 5700 metri a 4800 metri. La partenza da Lovere e l’arrivo a Ponte di Legno non sono stati modificati, mentre ha subito una riduzione anche la distanza complessiva, 194 km ...

Clamoroso al Giro d’Italia – Caduta per Roglic : lo sloveno perde terreno [VIDEO] : Clamorosa Caduta per Roglic nella 15ª tappa del Giro d’Italia: quanta sfortuna per lo sloveno della Jumbo Visma La 15ª tappa del Giro d’Italia sta regalando emozioni incredibili. Vincenzo Nibali è andato all’attacco, guadagnando terreno e riuscendo a staccare Primoz Roglic, visibilmente in difficoltà. Lo sloveno della Jumbo Visma non è riuscito oggi a rispondere all’attacco del suo rivale e, in discesa, nei km ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Gavia cancellato? Il Mortirolo è ancora là. Sono felice - una buona settimana” : Primoz Roglic e Vincenzo Nibali hanno incrociato lo sguardo al foglio firma della quindicesima tappa (Ivrea-Como), prosegue la battaglia di nervi tra i due uomini che si stanno dando battaglia per la vittoria del Giro d’Italia: al momento lo sloveno è attardato di 7” dalla maglia rosa Richard Carapaz e ha 1’40” di vantaggio sul siciliano. Il capitano del Team Jumbo-Visma ha ricevuto la notizia della cancellazione del ...

Giro d’Italia 2019 - piccola scossa di terremoto ad Aprica : nessun danno - martedì passerà la Corsa Rosa : Leggera scossa di terremoto in Valtellina: i sismografi hanno infatti registrato una scossa alle ore 08.04 con epicentro a 7 km sud-ovest da Aprica, tra la Cima Fraitina e il Lago di Belviso. La scossa è avvenuta a 11 km di profondità a aveva una magnitudo di 2.3 come riportato dal Centro Nazionale Terremoti, fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone. La notizia interessa direttamente il mondo del ciclismo perché il Giro ...