Caso Cucchi | a Brindisi una lettera di minacce ai carabinieri | Altri nove devono

Caso Cucchi - Arma - Difesa e Viminale parti civili al processo per depistaggio : Tiziana Paolocci Le istituzioni schierate con la famiglia. Ilaria: "Sono emozionata" Anni e anni di indifferenza. E ora i vertici istituzionali vogliono riabilitare la loro posizione nel processo Cucchi. Ieri il ministero della Difesa, l'Arma dei carabinieri rappresentata dal comandante generale Giovanni Nistri, la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero dell'Interno hanno presentato un'istanza di costituzione di parte ...

Le novità nel Caso Cucchi

Cucchi - legale Anselmo : “Processo per Casamassima? No timori - Caso di Stefano blindato tra intercettazioni e deposizioni” : “La richiesta di processo per il carabiniere-teste Riccardo Casamassima? Nessun timore di ricadute per il caso di Stefano Cucchi“. A rivendicarlo è stato Fabio Anselmo, legale della famiglia, per quanto riguarda la richiesta di rinvio a giudizio, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, per il teste chiave che aveva permesso una svolta nelle indagini sulla morte del giovane geometra romano. Se ...

Caso Cucchi - pg chiede prescrizione per medici del Pertini : "Con più umanità poteva essere salvato" : Il sostituto procuratore Remus ha chiesto alla seconda Corte di assise di appello il "non doversi procedere" e ha puntato il dito contro la perizia che "in primo grado è arrivata a valutare i fatti in maniera evidentemente erronea"

Caso Cucchi - il procuratore chiede la prescrizione per i medici che lo curarono in ospedale : Per il procuratore generale, i medici in ospedale non hanno trattato Stefano Cucchi come avrebbe dovuto fare e da parte dei dottori ci fu "un sordo disinteresse delle sue condizioni" ma non si può procedere per omicidio colposo per la sopraggiunta prescrizione del reato contestato a primario e quattro medici dell'ospedale Pertini di Roma.