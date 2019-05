Campionato finito | ora si pensa solo a Quagliarella al Napoli

Atalanta - Gasperini in conferenza : “Futuro? Se ne parla a Campionato finito” : C’è ancora negli occhi l’amarezza per essere arrivati ad un passo dal sogno, la vittoria della Coppa Italia, ma potrebbe esserne conseguito un altro, di sogno, la qualificazione in Champions League. Lo sa bene l’Atalanta, attesa però dalla trasferta in casa della Juve, che domani festeggerà lo scudetto e saluterà il tecnico Massimiliano Allegri. Le parole in conferenza stampa del tecnico dei bergamaschi Gian Piero ...

Serie B - i giocatori del Palermo furiosi : “regole stravolte a Campionato finito - non funziona così in uno Stato di diritto” : I giocatori rosanero non hanno per nulla accettato la decisione del Consiglio Direttivo della Lega B, che ha deciso comunque di far disputare i playoff “Come protagonisti principali quali siamo, non riusciamo a trovare alcuna giustificazione per il comportamento del Consiglio Direttivo della Lega B che, alla presenza di componenti in potenziale conflitto di interessi e senza un criterio oggettivo o una potestà normativa, decide di ...

Tre turni a Paquetà - per il milanista Campionato finito : Mano pesante del giudice sportivo nei confronti di Paqueta' del Milan, squalificato per tre giornate - di fatto per lui campionato finito - dopo essere stato espulso lunedi' sera nel posticipo contro il Bologna. Il brasiliano e' stato sanzionato di una giornata per la prima ammonizione essendo diffidato, e di due giornate "per aver colpito con una manata leggera il braccio del direttore di gara proteso verso di lui, al fine di allontanarlo". ...

