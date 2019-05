Ucciso nel giardino della ex fidanzata a Milano

Ucciso nel giardino di casa della ex : 13.16 Un 43enne è morto dopo essere stato ferito al fianco da una coltellata, nel cortile della villetta dove vive la sua ex fidanzata a Cusano Milanino (Milano) Sarebbe stato aggredito dal nuovo compagno della donna, dopo averlo sorpreso all'interno della proprietà.

Monterotondo - la 19enne che ha Ucciso il padre ai pm : “La notte avevo il timore che ammazzasse mia madre nel sonno” : “Io e mamma non credevano più nel futuro. Per questo non siamo mai nemmeno andate al pronto soccorso per farci medicare, per questo non abbiamo mai denunciato“. Così Deborah Sciacquatori, la 19enne che domenica 19 maggio a Monterotondo, vicino a Roma, ha sferrato un colpo fatale al padre, poi morto, ha spiegato ai pm che indagano sull’accaduto come hanno fatto lei, la madre e la nonna a sopportare i maltrattamenti e le violenze ...

Mario Bozzoli - il procuratore : “Ucciso dai nipoti in fonderia - ma non nel forno. Il cadavere portato fuori in un sacco” : Un cadavere non esiste, ma l’omicidio dell’imprenditore Mario Bozzoli c’è stato. Il forno della ditta, a lungo al centro delle indagini, in realtà non c’entra, anche perché le dimensioni dell’impianto non sono compatibili con la distruzione di un corpo umano. Ma il delitto c’è stato e a commetterlo sono stati i nipoti della vittima, Alex e Giacomo, ora accusati di omicidio volontario premeditato e distruzione ...

Biella - cucciolo di sei mesi Ucciso a bastonate nel giardino per rubare oggetti da pochi euro : "Chi ha fatto ciò dovrebbe capire che ha portato via un pezzo di cuore a un bimbo" hanno dichiarato i proprietari del cucciolo. La vittima del terribile assalto è Disel, un esemplare di pastore maremmano di appena sei mesi. I malviventi probabilmente si sono accaniti su di lui: ritrovato con la testa gonfia e tutti i denti spezzati.

Ex calciatore Ucciso nel bidone dell’acido - ergastolo all’amico e a sua madre Foto : Secondo quanto ricostruito, il 14 novembre 2017 Raffaele Rullo e Antonietta Biancaniello narcotizzarono l’amico Andrea La Rosa, che aveva prestato loro 30 mila euro, e lo chiusero ancora vivo nel fusto dove morì soffocato

Usa - pilota arrestato in aeroporto : “Nel 2015 ha Ucciso tre persone” : Christian R. Martin, pilota cinquantunenne di una compagnia aerea controllata dall'American Airlines, è stato arrestato all’aeroporto di Louisville con l’accusa di triplice omicidio. Nel 2015 il pilota avrebbe ucciso una coppia e un vicino di casa nel Kentucky. La svolta nelle indagini dopo quasi 4 anni.Continua a leggere

Imen Chatbouri - fermato un romeno. «Ha Ucciso l'ex atleta spingendola giù nel Tevere» : Imen Chatbouri, fermato un cittadino romeno per la morte dell'ex atleta tunisina, trovata senza vita la mattina del 2 maggio sulla banchina del Tevere, all'altezza di Ponte Sisto, nel centro...

Ucciso nel PARCHEGGIO AUTOSTRADA A1/ Castelfranco Emilia : vittima una guardia giurata : AUTOSTRADA A1, trovato morto nell'area di sosta di Castelfranco Emilia: 'è omicidio', ma il killer è ancora in fuga. Giallo su movente e dinamica

Giuseppe Fioroni : "Moro forse Ucciso nella cantina di una ambasciata" : Aldo Moro potrebbe essere stato ucciso in una cantina di un'ambasciata che all'epoca era vicino a via Caetani e che oggi non c'è più. E' a questa novità che si giunge dopo lo studio dettagliato degli ...

"Aldo Moro Ucciso nella cantina di un'ambasciata vicino a via Caetani" : la nuova pista negli atti della Commissione parlamentare : Basandosi sul possibile valore simbolico dell’assassinio, molte ricostruzioni dell’uccisione di Aldo Moro hanno provocato una distorsione dei fatti. Via Caetani (dove quarantuno anni fa venne trovata la Renault 4 rossa contenente il cadavere dello statista) non è situata come erroneamente viene sempre ripetuto, ”a metà strada tra via delle Botteghe Oscure e piazza del Gesù”.Via Caetani è una ...

Aldo Moro contro il fascismo nel '43 : ha Ucciso la patria - la ricostruiremo : Ed è triste constatare la cieca pervicacia con la quale si dà opera a continuare una politica rovinosa ed a preparare la più inumana di tutte le guerre civili, quella cioè che contrappone l'uno all'...

Pensionato Ucciso - l'audio del branco nelle chat : 'Mazzate in testa e in faccia' : 'Mazzate, proprio mazzate. Cu li mazzi a 'ncapu, con le mazze in testa, sul volto gliel'ha data ' . La brutalità delle aggressioni al Pensionato di Antonio Stano , di 66 anni, morto il 23 aprile ...

Medico in pensione Ucciso dal figlio a Viareggio - la moglie muore nel giorno del funerale : La 75enne Margherita Giannoni, già malata, nei giorni scorsi aveva dovuto apprendere della terribile tragedia che aveva segnato per sempre tutta la famiglia. La donna si è spenta per sempre proprio nel giorno del funerale del suo consorte, il 79enne pediatra in pensione Roberto Castellari ucciso dal figlio. Margherita è scomparsa è deceduta a una settimana dal dramma familiare di Viareggio in cui il marito Roberto Castellari, 79 anni, ...