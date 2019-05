Uccide il papà violento | Deborah torna libera Il pm | «Ha agito per difendersi» Non più

Uccide il papà violento - le ultime parole di Deborah : «Non lasciarmi - ti voglio bene». Fino all'ultimo gli ha implorato di fermarsi : È tornata libera Deborah Sciacquatori, la 19enne che per difendere sua madre e sua nonna ha colpito a morte il padre 41enne, Lorenzo, disoccupato, con precedenti penali e problemi di alcol. A...

"I bimbi dicono : 'papà abbiamo paura - ci vogliono Uccidere". La notte di Imer - "colpevole" di essere rom : Imer è un marito e un padre che cerca di incoraggiare sua moglie e i suoi 12 bambini spaventati. “Ci hanno minacciati, ci hanno detto ‘vi ammazziamo, zingari, vi buttiamo una bomba’”. Siamo di nuovo a Casal Bruciato, questa volta in via Satta, al civico 20. E l’offensiva contro i rom continua. “Quando siamo arrivati stamattina qui, all’alloggio che il comune di Roma ci ha dato - dice l’uomo ...

EMERGENZA CLIMA/ Dal Papa a Greta - l'errore di "Uccidere" il messaggero : Il CLIMA sta cambiando ma molta opinione pubblica è negazionista. Nel dubbio custodire il creato sarà sempre la soluzione migliore

Papà non Uccidere la mamma! Madre e figlia salvate per caso dallo sconosciuto : Elisa Furlani, 27 anni, di Fano, e Gabriele Ottaviani, 40 anni, il suo salvatore, raccontano i drammatici minuti dell'aggressione subita a Pasquetta al Resto Del Carlino. L'ex della ragazza avrebbe tentato di darsi fuoco dopo averla aggredita sotto gli occhi della figlia di 5 anni. Anche in questo caso l'arrivo dell'uomo è stato determinante : "Ho sentito delle urla in strada, dove non passa mai nessuno. Avevo la febbre, non stavo bene, ma ...

Il dramma di Pasqua : Uccide il papà a martellate e si getta dal balcone : La tragedia a Molassana, quartiere di Genova. Autore del gesto un uomo di 51 anni, che avrebbe ucciso l'anziano padre di 91...

Usa - la figlia non vuole fare i compiti - il papà la picchia fino ad Ucciderla : arrestato : Una terribile tragedia familiare si è verificata giovedì scorso ad Albuquerque, in New Mexico, negli Stati Uniti, dove un uomo di 36 anni, B. R., avrebbe picchiato la sua figlioletta di soli cinque anni, fino a togliergli la vita. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, il padre l'avrebbe colpita violentemente con una scarpa. Il movente della furia dell'uomo è quanto mai banale: la piccola, infatti, si sarebbe rifiutata di fare i ...