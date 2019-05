Dall’olio di oliva al vino rosso | dai pomodori alle noci | 10 alimenti che fanno bene alla

meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) Seguire una dieta con il giusto numero di calorie e la giusta quantità di grassi è una parte importante della cura del proprio cuore e alcunisono particolarmente efficaci a questo proposito grazie al loro profilo nutrizionale. L’American Heart Association suggerisce una dieta ricca di frutta e verdura, cereali integrali, prodotti lattiero-caseari con pochi grassi, pollo, pesce e. Queste scelte non devono mancare nella lista della spesa per prendersi cura della salute del proprio cuore. Ecco le proprietà che offrono i principalidi questa lista. Mele rosse Le mele sono state collegate ad una riduzione del rischio di malattie cardiache. Questo perché contengono molti composti differenti che migliorano diversi fattori legatisalute del cuore. Per esempio, contengono un fitochimico chiamato quercetina che agisce come un naturale agente antinfiammatorio. La ...

rinostrozzino : @Starlitz2 @gadlernertweet @matteosalvinimi Su su, non è così difficile, te la spiego facile facile. Se io mi dichi… - tergv2001 : @ArcoraSrl Sono treni storici organizzati dall'Agenzia viaggi 'Visione del Mondo' di Siena del mio amico Giuseppe.… - EdTroiano : E’ nato Opera Olei. Al recente #Tuttofood ha debuttato un progetto innovativo nato dall’unione di sei produttori di… -