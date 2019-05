Una Vita | spoiler spagnoli | la figlia di Ramon Palacios viene rapita

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Non finiscono mai gli intrighi e i colpi di scena nello sceneggiato di origini iberiche Una. Le anticipazioni delle puntate che i telespettatoriavranno la possibilità di guardare questa settimana svelano che la malvagia Ursula Dicenta farà la spia e grazie a lei Genoveva verrà a conoscenza chesta cercando di fare luce sui conti della banca americana. La moglie di Alfredo, per impedire al padre di Antonito e di Maria Luisa di scoprire ciò che stanno tramando lei e il marito, rapirà Milagros. Carmen si arrabbia con, Rosina e Liberto si fanno manipolare Negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE dal 20 al 24 maggioorganizzerà un incontro in modo che le signore di Acacias 38 accettino Carmen. Quest’ultima non la prenderà affatto bene dato che accuserà ildi volerla trasformare in Trini. Intanto Camino riuscirà ...

