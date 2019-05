Range Rover Sport - Arriva in Italia la HST mild hybrid

Motori – Range Rover Sport HST Mild Hybrid - l’ultimo passo prima dell’elettrificazione dell’intera gamma : Range Rover Sport HST è l’edizione speciale equipaggiata con il nuovo Ingenium a benzina da 400 CV dotato di tutto l’equilibrio e la raffinatezza di un sei cilindri in linea Land Rover proseguendo nella propria strategia di elettrificazione della gamma , dopo il successo della Motori zzazione Plug-in Hybrid sulla Range Rover Sport , fa un ulteriore passo in avanti proponendo questa innovativa soluzione Mild Hybrid . Il nuovo 3.0 ...

Range Rover - La Astronaut Edition è per chi va nello spazio : Il reparto SVO ha creato una serie speciale della Range Rover per rafforzare la partnership con Virgin Galactic, attiva fin dal 2014. Il progetto ha dato vita alla Range Rover Astronaut Edition , che sarà proposta soltanto all'elitario gruppo della Virgin Galactic Future Astronaut Community, ovvero le persone che accederanno ai voli spaziali di Richard Branson.A bordo un ricordo del proprio volo spaziale. Questa Range , che deriva dal ricco ...

Nuova Range Rover Evoque - la più ecologica di sempre : Range Rover Evoque è il primo SUV di lusso ad adeguarsi alle severe normative europee RDE2 sulle emissioni prima ancora dell’effettiva entrata in vigore Il SUV Range Rover Evoque è stato certificato in base alla normativa Real Driving Emissions fase 2 (RDE2) ancor prima della sua entrata in vigore Certificazione più severa: La Nuova Range Rover Evoque è stata certificata secondo i più restrittivi limiti di NOx stabiliti dagli ...

Range Rover Evoque II atto - crescita di un’icona [ Prova su strada + Galleria] : Che la Evoque sia un’icona nel panorama automobilistico, ed in particolare per i SUV, è ormai cosa accertata. Che molte altre vetture abbiano tratto ispirazione, per concetto e contenuti, dalla più eleganti delle piccole Rover è risaputo. C’è persino chi l’ha clonata (o ci ha Provato, esteriormente). I contenuti tecnici sono di altissimo livello, come anche le rifiniture. Un concetto nuovo è nato proprio con lei, le piccole ...