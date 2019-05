Palermo | il presidente Albanese | “Ci aspettiamo il ribaltamento del verdetto”

calcioweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Le parole deldel, Alessandro, ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1. Il club è in attesa dell’esito del ricorso di fronte alla Corte d’Appello Federale avverso la sentenza del Tribunale Federale Nazionale della Figc, che ha relegato i rosanero all’ultimo posto in classifica della Serie B con retrocessione in C per illeciti amministrativi: “C’è una città in subbuglio, per noi il calcio non è solo un valore sportivo, ma economico, sociale, un deterrente criminogeno: ci attendiamo il rispetto delle regole, equità di trattamento, così come fatto in casi simili negli ultimi anni, ed il buon senso”. “Questa squadra ha ottenuto sul campo la possibilità di giocare i Playoff e ora c’è una nuova società che ha subito ricapitalizzato. Ciundi questo verdetto: in questo ...

