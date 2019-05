Salvini leader dei sovranisti | il 26 ci riprendiamo l’Europa Papa fischiato a Milano

Salvini a Milano - la marcia dei leader sovranisti : striscioni e contestazioni Live : Il leader della Lega in testa al corteo che sfila lungo il tradizionale percorso della manifestazione del 25 aprile, da Porta Venezia al centro della città

Matteo Salvini e i leader sovranisti europei in Piazza Duomo a Milano : Matteo Salvini con al fianco Marine Le Pen, Geert Wilders, Joerg Meuthen e gli altri leader sovranisti. È la foto che il vicepremier leghista pubblica su Facebook poco prima dell’inizio della manifestazione in Piazza Duomo a Milano, della Lega con 11 partiti europei alleati.Salvini con i suoi ospiti posa per una foto davanti a una tavola apparecchiata e scrive: “Con tanti amici e alleati da tutta Europa, ora a Milano. Ci ...

Salvini : Conte non mi dia ordini - M5S leader lega sposta attenzione : Salvini: "Nessun ministro e neanche il presidente del Consiglio pensi di ordinare a me di far entrare le navi illegalmente con i migranti in Italia

Scontro Salvini-Carfagna : 'Ministro non siamo a scuola' - leader del Carroccio ripreso : Nuovi scontri in Aula tra Salvini, volto simbolo del Carroccio, e alcuni deputati del Pd. Quest'ultimi avrebbero mostrato al ministro dell'interno dei cartelli atti all'offesa. Una vicenda che si è svolta durante il question time, mentre Salvini stava rispondendo su un'interrogazione a lui rivolta in merito alla rimozione di uno strisicione contro di lui. Su quest'ultimo era stato scritto un messaggio per il ministro dell'interno che riportava ...

5 murales Salvini-Di Maio : nell'ultimo il leader leghista picchia il pentastellato : Su uno dei ponti dei Navigli di Milano è stato raffigurato un murales che rappresenta il vicepremier Salvini mentre picchia il collega Di Maio con un manganello. L'autore di questa immagine è Cristina Donati Meyer, una street artist il cui stile è quello di rappresentare artisticamente fatti di cronaca con le immagini. La ragazza sulla propria opera si è così espressa: "È la rappresentazione figurativa e plastica delle tensioni della ...

Conte : "Salvini comanda? Illusione ottica". Cannabis - Di Maio attacca il leader della Lega : L'idea che sia Matteo Salvini a comandare il governo è solo " una Illusione ottica . Alla guida ci sono io". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte , intervistato dal quotidiano spagnolo 'El ...

"Vinci Salvini" - leader Lega rilancia il gioco a premi sui social - : La prima edizione Legata alle Politiche del 2018, questa alle Europee. In un video, il ministro spiega le regole: vince chi interagisce di più e velocemente con i suoi post. I premi? La propria foto ...

Ora il leader della Lega - ri - lancia il gioco social "Vinci Salvini" : arrivato, anzi, è tornato il 'Vinci Salvini' . Già, perché Matteo Salvini ha lanciato la seconda edizione del suo gioco social , così come annunciato nei giorni scorsi dal responsabile della ...

Sondaggi politici - scende il gradimento dei leader di governo : in calo Conte - Salvini e Di Maio : Un Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia le difficoltà del governo, con i suoi esponenti in calo nel gradimento degli italiani. Scendono i consensi sia del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che - in misura più marcata - dei suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio.Continua a leggere

Siri e non solo - Meloni ad Affari : "Ora Matteo molli i 5S"I consigli della leader di Fdi a Salvini - Berlusconi e Toti : ESCLUSIVA/ La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it la posizione della destra dopo il caso del "licenziamento" di Siri da parte del premier Conte Segui su Affaritaliani.it

Stop dei giudici al «decreto Salvini» Il leader : sentenza vergognosa - faremo ricorso : Se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il Tribunale e si candidi con la sinistra. Ovviamente faremo ricorso contro la sentenza, invito tutti i ...

Elezioni europee - chi è Santiago Abascal - il leader di Vox che Salvini vuole come alleato : Matteo Salvini ha ribadito l'intenzione di allearsi con Vox, il partito dell'ultradestra, entrato per la priam volta in Parlamento. Il leader del partito è stato spesso etichettato come omofobo, xenofobo e machista per frasi come questa: "Inaccettabile parlare di violenza di genere, come se il DNA dell'uomo contenesse di per sé violenza".Continua a leggere

Salvini-Di Maio - i due leader e la campagna elettorale che non finisce mai : I vicepremier in Sicilia per le elezioni in 28 Comuni. Ma nel solo 2019 si sono già spesi per le Regionali in Abruzzo, Sardegna e Basilicata. E c'è chi li accusa di trascurare il governo