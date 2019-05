Grande Fratello | Erica perdona Gaetano | baci e coccole dopo le confessioni intime di lui

Grande Fratello 16 - Mila Suarez denuncia Francesca De Andrè? : Nervi tesi al Grande Fratello 16: eliminata nel corso della puntata di lunedì scorso, Mila Suarez sta seriamente pensando di rivolgersi ai suoi avvocati per verificare gli estremi di una denuncia nei confronti di Francesca De Andrè. Ecco cosa ha scritto in una storia su Instagram: “Buonasera a tutti, scusatemi siete davvero in tanti a scrivermi in questi giorni. Vi chiedo scusa per la mia assenza ma non sto bene a livello morale e ...

Grande Fratello 16 - Mila Suarez contro Fabrizia De André : 'Il bullismo è un reato' : Lo scontro tra Mila Suarez e Francesca De Andrè continua a distanza, anche dopo l'eliminazione della modella marocchina. Quest'ultima, infatti, ha lasciato la Casa del Grande Fratello 16 lo scorso lunedì, eliminata al televoto, ma il suo ritorno alla vita di tutti i giorni non è stato facile. Lei stessa ha condiviso su Instagram le proprie difficoltà nel superare a livello psicologico quanto vissuto nelle ultime settimane. Il riferimento alla De ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè scopre due orrori nel bagno : "Un porcile" : Francesca De Andrè ha dovuto fare una raccapricciante scoperta nel bagno del Grande Fratello. La nipote di Faber ha trovato la stanza in condizioni disastrose, con un assorbente usato lasciato in bella mostra: "Io sono schifata - si è lamentata la ragazza - Ma che è un porcile? Ma nemmeno nei bagni

Grande Fratello - Michael Terlizzi eliminazione lunedì : “Più giusto così” : La confessione di Michael Terlizzi: teme di essere lui tra i prossimi eliminati del Gf 16 Michael Terlizzi teme di uscire lunedì 20 aprile al Grande Fratello. Anche questa volta è emersa la sua Grande insicurezza: non crede di piacere al pubblico come altri concorrenti della Casa e nemmeno ai suoi coinquilini. Ha fatto questa […] L'articolo Grande Fratello, Michael Terlizzi eliminazione lunedì: “Più giusto così” proviene da ...

Grande Fratello 2019 - Alberto Mezzetti a Barbara D'Urso : «Almeno un invito!» : ?Le vorrei dire di sdrammatizzare questa situazione fra di noi?, Alberto Mezzetti, vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello e ora ospite della versione brasiliana, torna a...

Grande Fratello - se non ti dichiari gay ecco che cosa sei. Follia totale in diretta : chi è il "colpevole" : «Non ne posso più dei pettegolezzi che stanno perseguitando la mia famiglia. Da quando mio figlio è entrato nella casa del Grande Fratello, non abbiamo pace». L' ex naufrago Franco Terlizzi, esasperato dal chiacchiericcio che vede protagonista il figlio Michael, si è sfogato con noi: «Michael ha gra

Grande Fratello - le corna in diretta. Francesca De Andrè tradita : scoperta devastante. Ci sono foto e video : Francesca De Andrè è stata tradita o no dal fidanzato? La situazione è complicata. Dopo un primo chiarimento con il fidanzato Giorgio al Grande Fratello spuntano nuove foto del giovane con una ragazza. Questa volta però non sarebbe Rosi, una bionda influencer ma una mora misteriosa che forse si chia

Grande Fratello 16 - Gennaro sempre più vicino a Francesca de Andrè : "Hai bisogno d'amore" : L'atmosfera malinconica e romantica di Caruso di Lucio Dalla porta Gennaro e Francesca ad un altro momento di tenerezza tra i due nella casa del Grande Fratello. Tenerezze, baci e abbracci nella stanza da letto.Il ragazzo napoletano la guarda negli occhi e le sussurra nell'orecchio: "Sei una persona che ha tanto bisogno d'amore, affetto e di persone che ti vogliono bene. Mi sei arrivata dentro" lei sorride senza parlare, uno sguardo e ...

Grande Fratello : alle ragazze della casa é piaciuto il comportamento del ragazzo di Francesca… : (Nel video sopra i commenti delle ragazze in casa) Se fuori la reazione di Giorgio ha fatto strabuzzare gli occhi anche all’uomo meno geloso sulla faccia della Terra, in casa il fidanzato di Francesca... L'articolo Grande Fratello: alle ragazze della casa é piaciuto il comportamento del ragazzo di Francesca… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Guendalina Canessa e il dietrofront al Grande Fratello 2019 : «Mi manca Francesca De Andrè. Ho fatto qualcosa di impensabile» : “Volevo ringraziare tutti, le persone che mi hanno scritto cose belle e quelle che me le hanno scritte brutte. E’ tutto perfettamente semplice e in ordine per me, solo che quando sei all’interno della Casa, è vero che sono passati 12 anni e mi ero quasi dimenticata, sei dentro a una bolla”, Guendalina Canessa è uscita dal Grande Fratello 2019 dove è entrata come “disturbatrice” all’insaputa degli altri reclusi, che pensavano fosse una ...

Grande Fratello - Gianmarco e Erica si provocano : “Impastiamo insieme” : Erica e Gianmarco vicinissimi al Gf 16: ultime notizie dalla Casa Non sono passati inosservati alcuni atteggiamenti di Erica e Gianmarco avvenuti al Grande Fratello 2019. Spesso sono pericolosamente vicini: c’è sintonia, fra i due, peccato che Erica Piamonte abbia iniziato una frequentazione con Gaetano! Passano tanto tempo a punzecchiarsi a vicenda, ma questo non […] L'articolo Grande Fratello, Gianmarco e Erica si provocano: ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè si rovina da sola : "Ci dissociamo" - verso il disastro economico : Il comportamento e le affermazioni di Francesca De Andrè le stanno procurando nemici dentro e fuori la casa. Dopo aver definito, litigando con Mila Suarez, la modella marocchina "scimmia" numerose sono state le critiche che le sono state rivolte. Giunge nuova però la risposta da parte del brand di u

Grande Fratello : le confessioni di Luca Onestini su alcuni concorrenti del reality : L'ex tronista rivela: "A differenza degli altri, Gianmarco, Michael ed Enrico non deridono nessuno".

Grande Fratello 16 - Luca Onestini : "Gianmarco - Enrico e Michael Terlizzi sono un bell'esempio" : Luca Onestini, intervistato dal settimanale 'Spy', in edicola questa settimana, ha commentato l'avventura di Gianmarco all'interno della casa del 'Grande Fratello 16'. Il concorrente si è rivelato, nel corso della settimana, un vero e proprio 'Re di cuori', alla continua ricerca della propria principessa: Con Ivana ha fatto quello che mi aspettavo. La settimana prima aveva assistito all’incontro di Ivana con il fidanzato con tatuaggi ...