«I terroni non dimenticano» | «Mai con Salvini» | tutti gli striscioni contro il ministro

Salvini e i selfie che non generano sorrisi ma domande : “Non siamo più terroni di merda?” : Il giochino dei selfie col popolo sta sfuggendo di mano a Matteo Salvini? Il rischio, d’altronde, esiste: se ti concedi alla gente, quella risponde come vuole ed è penetrabile non solo da chi ti bacia le mani come fossi un Papa-Re ma anche dai tuoi avversari. O, più semplicemente, da chi non è d’accordo con te e con le tue idee (spesso pericolose) e ne approfitta per burlarti. O anche qualcosa di più, lo vedremo poco oltre. Gli ultimi due casi ...

Fa finta di fare foto con Salvini : "Non siamo più terroni di merda?". E le sequestrano il telefono : Chi di selfie colpisce, di selfie subisce. Matteo Salvini è impegnato in un tour elettorale in Campania. Con qualche disavventura in quel di Salerno. Dove una giovane ha 'approfittato' della passione ...

"Non siamo più terroni di m...a?" : selfie-agguato a Salvini (che la prende malissimo) : Durante il tour elettorale a Salerno, una ragazza finge di fare una foto con il leader della Lega ma poi gira un video per...

Finge di fare il selfie con Salvini - poi : “Non siamo più terroni di m***?”. Lui si arrabbia e fa intervenire la digos : Dopo il giovane dem che ha chiesto al ministro dell’Interno che fine avessero fatto i 49 milioni di euro della Lega, sempre a Salerno una ragazza, Valentina Sestito, si è avvicinato a Matteo Salvini chiedendogli un selfie, ma poi gli ha domandato: “Non siamo più terroni di m…?“. Il leader della Lega ha perso la pazienza e ha fatto intervenire la digos, tra le proteste della ragazza. L'articolo Finge di fare il selfie con ...

Il selfie-beffa con Salvini : “Non eravamo terroni di m…?”. Lui replica : “Cancella il video” : Una giovane, a Salerno, si è avvicinata a Salvini per un video-selfie e rivolgendosi al ministro dell'Interno ha detto: "Non eravamo terroni di m...?". Il leader della Lega non ha gradito la beffa e ha chiesto, con tono perentorio, di cancellare subito quel video. Alcuni agenti, quindi, hanno preso il telefono della ragazza che è poi comunque riuscita a pubblicare il video su Facebook.

Che bello - non siamo più terroni! La svolta del vicepremier leghista : Sono felice di apprendere che il nostro "quasi primo ministro" Salvini ha magnanimamente deciso di promuovere in serie A (o Perdonare? Riscattare? Fate voi) i siciliani, e per dimostrarlo inizia oggi 25 aprile un tour di due giorni che lo porterà a Corleone, Monreale, Bagheria, Caltanissetta, Motta Sant’Anastasia, Gela, Mazara del Vallo. Fa bene al cuore sapere che finalmente per i leghisti, che ci chiamavano mafiosi e beduini, e invocavano ...

Caro Vittorio Feltri - hai visto che non comandano i terroni? : La vittoria del centrodestra in Basilicata pone in evidenza come anche la Basilicata, storicamente legata alle proprie tradizioni ideologiche, che ne facevano una roccaforte della sinistra, abbia accolto le idee politiche del centrodestra. A nulla sono valse le proteste, nel corso della campagna elettorale, di alcuni lucani, i quali hanno preso le distanze, in modo vigoroso, dalla politica di Salvini, ponendo in luce il razzismo manifestato, ...