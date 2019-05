Pace fiscale per sempre - successo clamoroso e grande ripartenza : Stando alle dichiarazioni di Massimo Bitonci , sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF ,, l'orientamento del Governo giallo-verde è infatti quello di riaprire i termini della ...

Condono : cancellate 5.000.000 di cartelle - con la Pace fiscale 1 - 7 milioni di adesioni : milioni di contribuenti hanno aderito alla cosiddetta pace fiscale per mettersi in regola con il fisco. L’Agenzia delle Entrate Riscossione invece ha cestinato e annullato milioni di cartelle per molti contribuenti senza che questi ultimi abbiano dovuto presentare alcuna domanda. I numeri sono altisonanti per quanto riguarda i provvedimenti di sanatoria con il Fisco che il governo a guida leghista e grillina ha varato tra legge di Bilancio e ...

Fisco - 1 - 7 milioni le richieste per la Pace fiscale : ... Massimo Garavaglia, e il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci . I due esponenti di governo hanno poi confermato che l'esecutivo sta varando un emendamento al dl crescita per riaprire i ...

Pace fiscale - in arrivo proroga per la rottamazione : più tempo per saldare il debito con il Fisco : La Pace fiscale e, di conseguenza, la rottamazione ter dovrebbero essere prolungate, fino a ottobre, con un emendamento al decreto crescita. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, che ha spiegato che la possibilità di saldare il proprio debito con il Fisco verrà rinnovata per i prossimi mesi.Continua a leggere

Cartelle esattoriali - Rottamazione Ter/ Salvini 'rivendica' successo Pace Fiscale : Cartelle esattoriali, nuova Rottamazione ter per i Comuni. Salvini rivendica il successo della Pace Fiscale, Aduc lo contesta

ROTTAMAZIONE TER CARTELLE ESATTORIALI/ La Pace fiscale locale e la domanda sul Pd : ROTTAMAZIONE ter CARTELLE ESATTORIALI. C'è attesa per la proroga della Pace fiscale, che intanto viene allargata anche agli enti locali

Pace fiscale - Scerra : chiederemo al Governo la riapertura dei termini : Filippo Scerra, deputato nazionale del M5S e capogruppo in commissioni politiche Ue: "Pace fiscale un successo. chiederemo riapertura dei termini".

Pace fiscale 2019 : Salvini chiede la proroga della scadenza. Cosa cambia : Pace fiscale 2019: Salvini chiede la proroga della scadenza. Cosa cambia Soddisfazione da parte del vicepremier Matteo Salvini rispetto all’impatto della Pace fiscale; il leader del Carroccio assicura: presto una nuova proroga. Pace fiscale 2019: la soddisfazione di Salvini “Come promesso in campagna elettorale e nel contratto di governo, il nostro provvedimento di ‘Pace fiscale’ ha già superato abbondantemente un milione e ...

Pace fiscale - 1 - 3 milioni di adesioni. Salvini vuole riaprire i termini della rottamazione : Oltre 1,3 milioni di adesioni alla Pace fiscale. E di queste più di mezzo milione viaggia sul web. A poche ore dalla scadenza del termine del 30 aprile è il vicepremier della Lega, Matteo Salvini, a fornire il bilancio della rottamazione ter delle cartelle e del “saldo e stralcio”, ossia la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per chi è in grave difficoltà economica...

Pace fiscale - Garavaglia-Bitonci : possibile proroga in Dl Crescita : Così Massimo Garavaglia e Massimo Bitonci, Viceministro e Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze. BOOM DI ADESIONI - 'Il canale telematico ha funzionato molto bene - commentano i ...

Pace fiscale per 1 - 3 milioni di contribuenti. Verso emendamento al decreto crescita per riapertura termini : ... affermano Massimo Garavaglia e Massimo Bitonci, viceministro e sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze. 'Il canale telematico ha funzionato molto bene - continuano - tanto che l'...

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI : CHIUDE Pace FISCALE/ No proroga - ma pressing Lega : ROTTAMAZIONE ter CARTELLE ESATTORIALI, saldo e stralcio: Salvini chiede a M5s proroga scadenza per usufruire della PACE FISCALE.

