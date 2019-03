Se Meghan Markle diventa «Me-gain» | il soprannome dell’«ambiziosa» duchessa

Meghan Markle a corte è soprannominata "Me gain" per la sua "meghanomania" : Secondo un insider di corte del prestigioso magazine ' Tatler ', con una indiscrezione clamorosa ripresa anche dal ' Daily Mail ', sin dal suo arrivo a corte, quando si fidanzò con il Principe Harry, ...

Meghan Markle - una mamma sui tacchi a spillo : AquazzuraVictoria BeckhamAquazzuraAquazzuraTamara MellonStuart WeitzmanGianvito RossiAquazzuraAquazzuraStuart WeitzmanManolo BlahnikAquazzuraChi bella vuole apparire, qualche pena deve soffrire. Una verità così vera da essere diventata un proverbio. Nel caso della contessa di Sussex Meghan Markle, però, alle pene sono da aggiungere le critiche. Una discreta valanga, quella che l’ha travolta (anche se abbiamo il dubbio che non l’abbia ...

Meghan Markle si ribella al protocollo. Il Palazzo prende provvedimenti : Meghan Markle è in congedo maternità ma trova il modo di rompere il protocollo anche quando è lontana dai riflettori. Secondo indiscrezioni dell’Express, la Duchessa del Sussex avrebbe deciso, in accordo con Harry, di non seguire la consuetudine di Corte e affidare il royal baby a una tata. Un’amica di Lady Markle ha rivelato infatti che lei ha decisamente rifiutato di essere aiutata da una professionista, volendo occuparsi ...

Meghan Markle non vuole la tata : Dal momento del suo fidanzamento, Meghan Markle ha subito mostrato come sarebbe stata un membro non convenzionale della Royal Family . Ed è pronta a rompere con la tradizione quando nascerà il suo ...

Royal baby in arrivo : come lo vestirà mamma Meghan Markle? : Meghan Markle è ormai prossima… il Royal baby del 2019 è in arrivo! Nell’attesa di scoprire se sarà un maschietto o una femminuccia e di che colore si illuminerà il Big Ben, ci siamo divertiti ad immaginare come potrebbe vestirlo mamma Meghan, approfittando anche delle proposte di moda bimbo on line su Vente Privée e Privalia del gruppo VeePee. Lola Palacios – Completo t-shirt e mutandina copripannolino Royal baby in arrivo: se ...

Meghan Markle - lavori non finiti a Frogmore Cottage : Meghan Markle e il principe Harry dovevano trasferirsi la scorsa settimana nella nuova residenza, un Cottage del '600 sui terreni del castello di Windsor, ma pare che dovranno aspettare ancora.I lavori a Frogmore Cottage non sono ancora finiti anche perché, a quanto risulta alla stampa, la coppia prosegue nel chiedere modifiche nella ristrutturazione. Forse il profondo restyling non sarà finito prima di tre settimane. Questo vuol dire ...

Meghan Markle - come cambia la linea di successione col nuovo royal baby : Manca davvero poco alla nascita del primo royal baby di Meghan Markle e del principe Harry. Ma come si collocherà il nascituro nella linea di successione al trono d’Inghilterra? La linea di successione al trono britannico è regolata dall’Act of Settlement del 1701, dalla Succession to the Crown Act del 2013 (che ha abrogato il royal Marriages Act del 1772) e dalla Common law. Secondo l’Act of Settlement, ogni membro reale è ...

Meghan Markle nel mirino per i tacchi. E l’ex migliore amica svela tutta la verità : Priyanka Chopra rompe il silenzio e parla per la prima volta del suo rapporto con Meghan Markle. La duchessa di Sussex si prepara a dare alla luce il suo primogenito, ma l’ultimo periodo della gravidanza non sembra molto sereno. A creare problemi a Meghan ci sono i continui contrasti con Kate Middleton, ma anche il fastidio della Regina per l’etichetta che non viene rispettata e le critiche. Sui social e sui tabloid, sono in tanti ad ...

Meghan Markle parto : data - nome e sesso bambino. Le ultime notizie : Meghan Markle parto: data, nome e sesso bambino. Le ultime notizie Quando partorisce Meghan Markle Il fatto che Meghan Markle sia incinta lo sappiamo già da un po’. L’account ufficiale di Twitter di Kensington Palace ha annunciato al mondo la bella notizia il 15 ottobre 2018, alle ore 09.39, sul canale Twitter. Il Duca e la Duchessa del Sussex sono lieti di annunciare che la Duchessa del Sussex sta aspettando un bambino per la primavera ...

Priyanka Chopra - ecco la verità sul rapporto con Meghan Markle : Dopo mesi di speculazioni, finalmente una delle due interessate si è fatta senitre, chiudendo definitivamente la questione. Stiamo parlando del rumor che gira da diverso tempo, secondo cui Priyanka Chopra e Meghan Markle si sarebbero allontanate a causa dell"assenza della duchessa al matrimonio di Priyanka con il cantante Nick Jonas. I sospetti sono in seguito cresciuti quando la star di Bollywood non ha partecipato al famigerato baby shower che ...

Meghan Markle umilia Kate Middleton al Chelsea Flower Show. Parola di esperti : Non si placa la tensione tra Meghan Markle e Kate Middleton. Anzi l’annuale competizione botanica ha aumentato l’attrito. Le due Duchesse partecipano al Chelsea Flower Show, una delle più importanti manifestazioni botaniche della Gran Bretagna, con le loro creazioni. Kate ha scelto per il suo progetto un tema classico che punta sull’elemento naturale. Nel suo giardino c’è una casa sull’albero, una cascata, fragoline ...

Meghan Markle e Priyanka Chopra ai ferri corti? Finalmente la verità : Meghan Markle e Priyanka Chopra hanno litigato? La moglie di Nick Jonas risponde Meghan Markle e Priyanka Chopra hanno davvero litigato? Gli ultimi gossip parlano di un rancore nato tra le due in questo periodo. In particolare, si è iniziato a pensare alla rottura di questa amicizia quando la Duchessa di Sussex non ha preso […] L'articolo Meghan Markle e Priyanka Chopra ai ferri corti? Finalmente la verità proviene da Gossip e Tv.

Meghan Markle ha speso mezzo milione di euro per i suoi look premaman! E piovono critiche : Meghan è attaccata anche perché indossa troppi abiti di stilisti americani, danneggiando così l'economia fashion britannica. Kate Middleton e Meghan Markle, pace fatta, pare,. Ma tra le cognate resta ...