LIVE Busto Arsizio-Alba Blaj volley femminile | Finale Cev Cup 2019 in DIRETTA BUSTO ALZA

(Di martedì 26 marzo 2019) Buonasera e benvenuti alladidi ritorno della CEV Cupdi. Al PalaYamamay andrà in scena l’atto conclusivo della seconda competizione continentale per importanza: le Farfalle, forti della vittoria ottenuta per 3-0 nel match d’andata, giocheranno di fronte a 4000 spettatori con l’obiettivo dire al cielo il trofeo per la terza volta nella loro storia dopo le apoteosi del 2010 e del 2012. Le ragazze di coach Marco Mencarelli partiranno con tutti i favori del pronostico, settimana scorsa hanno dominato la compagine rumena a domicilio e stasera dovranno completare la missione partendo con tutti i favori del pronostico., quarta in campionato alla vigilia dell’ultima giornata di regular season, ha tutte le carte in regola per poter festeggiare e sembra decisamente più forte della ...