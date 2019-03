Giro d’Italia 2019 | al via anche il russo Ilnur Zakarin Il capitano della

oasport

(Di lunedì 25 marzo 2019) Al momento è impegnata in terra catalana aldi Catalogna, dove “Per me, la top-5 o la top-5 sarebbero grandiose, pvisto che ho già avuto un inizio di stagione piuttosto intenso e dopo mi dirigerò verso il Teide per un allenamento in quota”., stella russa del ciclismo su strada eKatusha-Alpecin ha ufficializzato la sua presenza al prossimod’Italia.“Mi piace molto il, non solo quest’anno ma sempre, penso che sia una gara difficile e sempre aperta e interessante, è solo la mia opinione, ma penso che sia più aperto rispetto al Tour” le parole dela Cyclingnews.L’obiettivo nella prima grande corsa a tappe stagionale è il podio: “Ci saranno un sacco di corridori al top, da Roglic a Dumoulin, ma punto a questo risultato”.gianluca.bruno@oasport.itClicca qui per ...

giroditalia : L’edizione 102 del Giro d’Italia sta arrivando e ancora una volta @Musement è Official Tour Operator dell’evento. P… - OA_Sport : #Ciclismo Anche il russo Ilnur Zakarin sarà al via del Giro d'Italia 2019 - lumachina58 : RT @viagginbici: #Valtellina in bici sport adrenalina gastronomia DOP Chi ama la #bicicletta non può prescindere dall’amare la Valtellina;… -