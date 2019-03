Di Maio invoca la candidatura di Di Battista alle Europee M5s ci spera

huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) Così brusco e diretto non era stato mai: "Questo è il momento di non mollare, non ci sono viaggi da fare". Luigi Di, adesso, con l'aria di chi si è spazientito, senza nominarlo chiede ad Alessandro Di, via Facebook, di tornare in campo. I contatti tra i due sarebbero costanti e queste parole, secondo qualcuno, risuonano come un invito a candidarsiElezioni, non solo a impegnarsi nella campagna elettorale. L'accelerazione, mentre Dinon ha ancora sciolto la riserva, arriva non a caso nel giorno in cui M5s vede i suoi consensi più che dimezzati in Basilicata, dopo la batosta della Sardegna e prima ancora dell'Abruzzo.Quindi un richiamo all'ordine diretto alla "star M5s" che, standoultime dichiarazioni, starebbe progettando il suo viaggio in India con partenza a giugno. Dal giorno della sconfitta elettorale in Abruzzo, ...

