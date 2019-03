Qualificazioni europei 2020 | Italia Finlandia 2-0 | segna Kean al debutto Ottimo esordio

Qualificazioni europei - risultati e marcatori delle partite del primo turno : risultati Qualificazioni Europei – Si sono concluse altre otto partite valide per il primo turno della qualificazione agli Europei che si disputeranno 2020, che vedevano sfidarsi diverse grandi del calcio europeo, vale a dire l’Italia e la Spagna. Per la Nazionale azzurra del ct Roberto Mancini hanno avuto sulla Finlandia grazie alle reti di Barella […] L'articolo Qualificazioni Europei, risultati e marcatori delle partite del ...

Calcio - Qualificazioni europei 2020 : Italia-Finlandia 2-0. Roberto Mancini : “La voglia era quella di fare gol” : L’Italia ha sconfitto per 2-0 la Finlandia nella prima gara delle Qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020: decisivi i gol di Barella nel primo tempo e di Kean nella ripresa. Al termine della sfida hanno parlato ai microfoni della RAI il CT Roberto Mancini e l’attaccante Fabio Quagliarella. Così il tecnico azzurro: “Non era facile perché poi loro si sono chiusi subito cambiando modo di giocare, mettendo 5 difensori. La ...

VIDEO Italia-Finlandia 2-0 - Highlights - gol e sintesi Qualificazioni europei 2020. Barella e Kean fanno volare gli azzurri : L’Italia parte bene nelle Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020: ad Udine la Finlandia, prima avversaria degli azzurri, viene sconfitta per 2-0 con un gol per tempo. Vantaggio al 7′ di Barella, raddoppio al 74′ di Kean: è la quinta volta negli ultimi sei confronti tra le due squadre che finisce con questo punteggio in favore degli azzurri. Highlights Italia-Finlandia 2-0 IL GOL DEL VANTAGGIO SIGLATO DA Barella #Italy ...

Pagelle Italia-Finlandia 2-0 - Qualificazioni europei 2020 : Kean che esordio! Verratti ispirato in regia : Primo impegno per l’Italia di Roberto Mancini alla Dacia Arena di Udine contro la Finlandia, valido per il gruppo J delle Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri sul rettangolo verde friulano si sono imposti 2-0 grazie alla marcatura di Nicolò Barella e di Moise Kean. Di seguito le Pagelle del confronto: ITALIA Donnarumma 6: Spettatore non pagante alla Dacia Arena, si fa trovare pronto quando è chiamato in causa e dà sicurezza al ...

Qualificazione Europei 2020 – In virtù dell'inedito formato itinerante della fase finale del torneo, a causa del quale non ci saranno squadre qualificate d'ufficio, e dell'introduzione della UEFA Nations League, il regolamento delle qualificazioni europee è stato radicalmente modificato. Nella prima fase le 55 nazionali appartenenti alla UEFA verranno divise in 10 gironi, cinque di questi composti da 5 squadre,

Risultati Qualificazioni europei 2020 diretta live – Si giocano tre partite : Qualificazione Europei 2020 – In virtù dell’inedito formato itinerante della fase finale del torneo, a causa del quale non ci saranno squadre qualificate d’ufficio, e dell’introduzione della UEFA Nations League, il regolamento delle qualificazioni europee è stato radicalmente modificato. Nella prima fase le 55 nazionali appartenenti alla UEFA verranno divise in 10 gironi, cinque di questi composti da 5 squadre, ...

Qualificazioni europei Under 19 - Italia batte Ucraina 3-1 : gli azzurrini restano primi : Italia-Ucraina 3-1 37' Tsitaishvili, U,, 38' Salcedo, I,, 46' Riccardi, I,, 95' Bettella, I, Italia, 4-3-3, " Carnesecchi; Bellanova, Bettella, K,, Gozzi Iweru, Greco, 56' Corrado,; Fagioli, 66' ...

LIVE Italia-Finlandia - Qualificazioni europei 2020 in DIRETTA : parte l’avventura degli azzurri : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, primo match delle Qualificazioni agli Europei 2020 e valido per il gruppo J. Alla Dacia Arena di Udine la Nazionale di Roberto Mancini vorrà partire con il piede giusto e iniziare il proprio percorso continentale nel migliore dei modi. I ricordi dei risultati negativi del passato devono rappresentare per la compagine nostrana un’ulteriore motivazione per affrontare con ...

Risultati Qualificazioni europei 2020 diretta live – si giocano tre partite : Qualificazione Europei 2020 – In virtù dell’inedito formato itinerante della fase finale del torneo, a causa del quale non ci saranno squadre qualificate d’ufficio, e dell’introduzione della UEFA Nations League, il regolamento delle qualificazioni europee è stato radicalmente modificato. Nella prima fase le 55 nazionali appartenenti alla UEFA verranno divise in 10 gironi, cinque di questi composti da 5 squadre, ...

Italia-Finlandia - Qualificazioni europei 2020 : i numeri di maglia degli azzurri. Federico Bernardeschi indosserà la numero 10 : Federico Bernardeschi avrà l’onore di indossare la maglia numero 10 in Nazionale per la doppia sfida contro Finlandia e Liechtenstein, match validi per le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Lo spogliatoio ha deciso di assegnare il prestigioso riconoscimento all’attaccante juventino che dunque stasera scenderà in campo contro i nordici a Udine con questa investitura succedendo a fenomeni come Roberto Baggio, Alessandro Del ...

