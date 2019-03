Rugby – Guinness PRO14 - sconfitta casalinga per le Zebre : i Glasgow Warriors si impongono 10-42 : Niente da fare per le Zebre allo stadio Lanfranchi, gli ospiti dominano la sfida portando a casa la vittoria senza patemi Ultima gara stagionale del Guinness PRO14 dentro la finestra del Sei Nazioni 2019 per le Zebre che hanno ospitato al Lanfranchi gli scozzesi Glasgow Warriors, seconda forza del girone A –lo stesso dei bianconeri- e semifinalisti della scorsa edizione. Entrambe le squadre forniscono diversi atleti alle rispettive ...

Rugby – Guinness PRO14 : il Benetton non dà scampo a Edimburgo - i Leoni vincono 18-10 : Ottima prestazione per il Benetton, che vince il match contro Edimburgo con il punteggio di 18-10 In uno Stadio Monigo quasi tutto esaurito partono bene gli ospiti con il piazzato di Van der Walt dopo due minuti di gioco. Edimburgo continua ad avanzare ma i Leoni si rendono protagonisti di una buona difesa riuscendo a tenerli lontano dalla zona pericolosa con Riccioni che li costringe al tenuto. Poco dopo è Halafihi a replicare permettendo ...

Rugby – Dal Top12 al Guinness Pro14 : il palinsesto ovale del weekend : Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend, dove e quando seguire tutte le partite Nel palinsesto rugbistico del prossimo weekend troveranno spazio il Super Rugby, Top12, il Guinness Pro14 e le World Rugby Seven Series. Si parte nella mattinata di domani oltre oceano con la terza giornata del Super Rugby che metterà di fronte Hurricanes e Brumbies, match che sarà trasmesso in diretta alle 7.35 su Sky Sport Arena. In serata aprirà il ...

Rugby - Pro14 2019 : Ulster-Zebre 54-7. Troppo forti i nordirlandesi per la franchigia emiliana : Sonora sconfitta per le Zebre nella sedicesima giornata del Pro14 di Rugby: la formazione emiliana esce sconfitta per 54-7 dal campo dei nordirlandesi dell’Ulster. A Belfast la franchigia italiana subisce otto mete, trovandone soltanto una. Continua la stagione negativa per gli uomini di coach Bradley. Nel primo tempo arriva al 16′ la meta di Herring (Lyttle sbaglia l’unica trasformazione della serata, centrando le successive ...

Rugby – Guinness PRO14 : la formazione del Benetton per la sfida contro i Dragons : I 23 leoni scelti per la sfida di Guinness PRO14 contro i Dragons Dopo la vittoria dello scorso sabato ottenuta contro gli Scarlets, domani pomeriggio ore 14:00 allo Stadio Monigo il Benetton Rugby ospiterà i Dragons gara di ritorno valida per il sedicesimo round di Guinness PRO14. All’andata i Leoni si erano imposti 21 a 17. Ad arbitrare l’incontro sarà il fischietto sudafricano Quinton Immelman insieme agli assistenti Andrea Piardi e ...

Rugby Guinness PRO14 – Scelte le Zebre per la trasferta di Belfast : ecco i convocati : Scelte le Zebre per l’insidiosa trasferta di Belfast: 7 i cambi e 4 i permit players volati in Irlanda del Nord Le Zebre hanno lasciato Parma stamane dirette in Irlanda del Nord per affrontare l’unica sfida stagionale contro Ulster.La franchigia di base a Belfast infatti è inserita nel girone B del Guinness PRO14 al pari di Leinster, ultimo avversario dei bianconeri sabato scorso a Viadana. Sabato sera alle 20.35 italiane le Zebre ...

Rugby - Pro14 2019 : Benetton-Scarlets 25-19. Prosegue il sogno post season per i trevigiani : Fondamentale successo per il Benetton Treviso, che nella 15ma giornata del Pro14 di Rugby vince lo scontro diretto contro gli Scarlets per 25-19 e resta al secondo posto nella Conference 2, seppur in coabitazione con l’Edimburgo, oggi vincitore con bonus sui Dragons. Le due formazioni sono appaiate a quota 41 ed hanno due lunghezze di vantaggio sull’Ulster e cinque sugli Scarlets. Nel primo tempo dopo una lunga fase di studio passano ...

Benetton Rugby – Scelti i Leoni per la sfida di Guinness PRO14 contro gli Scarlets : Tutto pronto per la sfida di Guinness PRO14 fra Benetton Rugby e Scarlets: Scelti i Leoni che prenderanno parte al match Dopo le due settimane di pausa dovute agli impegni delle Nazionali Maggiori nel Guinness Six Nations, questo weekend ritorna il Guinness PRO14. I Leoni di coach Crowley saranno impegnati nell’importante match casalingo contro gli Scarlets, la gara andrà in scena allo Stadio Monigo alle ore 18:15. Il match verrà diretto ...

Rugby - Pro14 2019 : per il Benetton c’è lo scontro diretto con gli Scarlets. Vincere per cullare il sogno post season : Giusto il tempo di distogliere lo sguardo dal Sei Nazioni ed ecco che il Pro14 di Rugby ci offre già una gara che, seppure arrivi appena scavalcati i due terzi della regular season, può essere fondamentale per la post season: la 15ma giornata dell’ormai ex torneo celtico riserva infatti l’incrocio tra Benetton Treviso e Scarlets. I trevigiani arrivano da quattro vittorie ed un pari, mentre i gallesi hanno perso le ultime due gare, ma ...

Rugby – Guinness Pro14 - presentato il prossimo evento di Mantova : Tutto pronto per la grande festa dello Zaffanella con la doppia sfida di Zebre e Rugby Viadana 1970 A Palazzo Cervetta, una delle sedi istituzionali della Provincia di Mantova, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento ovale di sabato 16 febbraio allo Stadio Zaffanella di Viadana. Alle 15:30 si partirà con la partita internazionale di Guinness Pro14 che si disputerà tra lo Zebre Rugby Club e la franchigia irlandese del ...

Rugby - Guinness PRO14 – Zebre sconfitte in Sud Africa dai Cheetahs per 61-28 : Netta sconfitta per le Zebre impegnate nella trasferta sudAfricana in casa dei Cheetahs: la formazione italiana crolla 61-28 Chiusa la campagna europea di EPCR Challenge Cup le Zebre sono tornate in campo nel Guinness PRO14 affrontando l’unica trasferta sudAfricana stagionale. Nel caldo estivo di Bloemfonteini bianconeri hanno giocato l’ultima gara prima di due weekend di stop per gli impegni della nazionale nel Guinness Sei Nazioni 2019. ...

Rugby - Pro14 2019 : Ulster-Benetton 17-17. Trevigiani raggiunti all’ultimo assalto - pari che sa di beffa : Un pari che sa di atroce beffa quello ottenuto per 17-17 dal Benetton Treviso a Belfast contro i nordirlandesi dell’Ulster nella quattordicesima giornata del Pro 14 di Rugby: i Trevigiani conquistano soltanto due punti e salgono a quota 37, al secondo posto nella Conference 2, tenendo a distanza la squadra affrontata oggi, ma esponendosi al sorpasso dell’Edimburgo, con gli scozzesi che saranno in campo nella giornata di domani. Nel ...

Rugby - Guinness PRO14 – Match speciale contro i Cheetahs per Biagi : diventerà il 5° centurione delle Zebre : Partita speciale per George Biagi quella valevole per il 14° turno del Guinness PRO14 contro i Cheetahs: il capitano bianconero diventerà il 5° centurione delle Zebre Le Zebre hanno concluso la rifinitura stamane al Toyota Stadium di Bloemfontein in Sudafrica dopo l’allenamento di ieri al Grey College in vista della gara di domani. Nel 14° turno del Guinness PRO14 il XV del Nord-Ovest sfiderà al Toyota Stadium della capitale del Free State ...

Rugby – Dove vedere il ritorno della Guinness Pro14 e del TOP12 : Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend Il ritorno del Guinness Pro14 e del TOP12 andranno a popolare il palinsesto televisivo del prossimo weekend rugbistico. Si parte nella serata di domani con la Benetton Treviso che farà visita all’Ulster. I Leoni di coach Crowley hanno nel mirino i play-off: diretta della partita su DAZN alle 20.35. Il clou della programmazione rugbistica è nella giornata di sabato 26 gennaio. Alle 14 le Zebre ...