Chiellini - vincere in Azzurro è speranza : Se ci riuscirò sarò la persona più felice al mondo. Se non ci riuscirò sarò felice lo stesso perché avrò comunque dato tutto me stesso", ha concluso. 22 marzo 2019

Juve : Chiellini - vincere aiuta a vincere : TORINO, 6 MAR - "vincere aiuta a vincere". Anche se è solo la partitella in famiglia nell'allenamento, tutto serve a caricare l'ambiente della Juventus, in vista della notte di Champions del 12 marzo. ...

Chiellini : "Vincere aiuta a vincere" : 'Vincere aiuta a vincere'. Anche se è solo la partitella in famiglia nell'allenamento, tutto serve a caricare l'ambiente della Juventus, in vista della notte di Champions del 12 marzo. Specialmente se ...

Juventus - seduta intensa. Carica Chiellini : 'Vincere aiuta a vincere' : TORINO - 'Vincere aiuta a vincere'. Giorgio Chiellini con un post su Instagram suona la Carica a meno di una settimana dalla decisiva gara di ritorno degli ottavi di Champions League fra la Juventus e ...

Juventus - Chiellini si prepara all’ennesimo scudetto : “vincere a Napoli sarebbe un ko definitivo” : Giorgio Chiellini e la sua Juventus si apprestano a giocare un incontro decisivo per il campionato in casa del Napoli di Ancelotti Giorgio Chiellini è pronto all’ennesimo scudetto della sua carriera. Il calciatore della Juventus, parlando a Skysport, ha ammesso come una vittoria in quel di Napoli sarebbe un tassello fondamentale per il trionfo in Serie A: “Vincere in casa loro sarebbe quasi un ko definitivo, la squadra ...

Juventus - parla Chiellini : "Straordinari - vincere a Napoli per il k.o. definitivo" : Va oltre, il capitano Giorgio Chiellini, che a Sky Sport dice: "vincere al San Paolo sarebbe quasi un k.o. definitivo. Il Napoli si merita questa posizione, siamo noi che stiamo facendo qualcosa di ...

Atletico-Juve - Chiellini : 'Nulla è compromesso - a Torino vinceremo' : "Sono gli episodi che determinano le partire, sapevamo " ha ammesso Giorgio Chiellini nel post gara a Sky Sport " di correre dei pericoli e dovevamo stare più attenti sui calci piazzati. Ora ...

Peluso : 'Barzagli - Bonucci e Chiellini hanno una sola idea : vincere - come il club' : Federico Peluso, difensore del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista a "La Gazzetta dello Sport", durante la quale ha posto l'accento sulle sue ultime vicissitudini di mercato ed ha ricordato con piacere i suoi trascorsi alla Juventus. L'ex bianconero ha raccontato che in estate l'allenatore Roberto De Zerbi gli ha comunicato la decisione del club di non rientrare nei piani per la stagione in corso. Il giocatore, essendo infortunato non aveva ...

Juventus - Chiellini : 'Bene la Supercoppa - ma vogliamo vincere ancora' : ROMA - La Supercoppa Italiana vinta la scorsa settimana a Gedda, ai danni del Milan, ha fatto oggi l'ingresso nello Juventus Museum, dove è stata portata dal capitano Giorgio Chiellini che l'ha ...