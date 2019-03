WWF | Foreste cruciali per lotta a cambiamenti climatici

Domani Giornata Internazionale delle Foreste - il WWF : “Cruciali nella lotta ai cambiamenti cliatici” : nella Giornata Internazionale delle Foreste (che si celebra Domani, giovedì 21 marzo) il WWF vuole puntare l’attenzione sullo straordinario valore dei “polmoni” del Pianeta che non solo sono essenziali per la vita sulla Terra ma che rappresentano un elemento cruciale nella lotta ai cambiamenti climatici. Le Foreste coprono il 31% delle terre emerse del pianeta, costituiscono l’habitat per il 75% della biodiversità terrestre e, in varie forme e ...