San Donato Milanese | terrore sul bus di studenti Paura ma voglia di normalità tra gli

San Donato Milanese - Trump Jr. ironizza : “Perché non accogliere brave persone come lui?” : Donald Trump Jr, figlio del presidente degli Stati Uniti, ironizza sulla vicenda di San Donato Milanese in un tweet: "Perché mai un Paese non dovrebbe volere più gente perbene come questa!?!". Il riferimento è alle origini senegalesi dell'autista che ha dirottato il bus con a bordo decine di bambini per dargli fuoco.Continua a leggere

San Donato Milanese - l'ironia di Trump jr : "Non capisco perché un Paese non voglia accogliere questa brava gente" - : "Perché un Paese non dovrebbe volere più gente perbene come questa!?!": così Donald Trump junior, il primogenito del presidente americano, ironizza su quanto accaduto a San Donato Milanese dove un autista di origini senegalesi ha sequestrato un autobus pieno di ragazzini.I can't imagine why a country wouldn't want more fine people just like this!?! https://t.co/FEiYGP5s8M — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 20 marzo ...

Non serve l’estremismo per condannare la tentata strage di San Donato : Milano. Stamattina Ousseynou Sy, autista delle Autovie di Crema, ha dirottato l'autobus che stava guidando con 51 ragazzi a bordo, li ha minacciati, legati e poi ha tentato di dar fuoco al veicolo. La prontezza di spirito di uno studente, che ha chiamato i carabinieri, ha consentito alle forze dell’

"San Donato? E' colpa dei buonisti Ora rischiamo 1.000 di questi casi" : "A San Donato Milanese è successo questo?". Alessandro Meluzzi, psichiatra e criminologo molto impegnato nel denunciare la proliferazione della Mafia nigeriana in Italia, apprende da Affaritaliani.it la notizia che un cittadino italiano di origini senegalesi... Segui su affaritaliani.it

Vittorio Feltri - la rabbia contro il senegalese di San Donato che ha incendiato il bus : "O nuoti o anneghi" : "Un tizio nero", scrive Vittorio Feltri su Twitter, "ha incendiato un autobus pieno di bambini per vendicare gli africani morti in mare. Ingenuo. O nuoti o anneghi. Che c’entrano i fanciulli nostri?". Così il direttore di Libero commenta la vicenda del senegalese che a San Donato, vicino a Milano, h

L’autobus incendiato a San Donato Milanese : Aveva 51 bambini a bordo, tutti illesi: sembra che l'autista volesse arrivare a Linate e protestare contro le morti di migranti nel mar Mediterraneo