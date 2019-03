Roma - stadio : indagato anche Frongia - assessore allo sport : 'confido nell'archiviazione - Frongia, che attualmente nella Giunta Raggi ricopre il ruolo di assessore allo sport, ha affidato la sua posizione ad una nota: 'Ho appreso di essere coinvolto nell'...

L'assessore allo Sport di Roma Daniele Frongia è indagato per corruzione : L'assessore comunale allo Sport Daniele Frongia è indagato dalla procura per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Il nome di Frongia compare in un interrogatorio reso mesi fa dall'imprenditore Luca Parnasi. Il coinvolgimento di Frongia è legato alla segnalazione, sollecitata dallo stesso Parnasi, di una persona destinata ad essere assunta in una società riconducibile ...

L'assessore allo Sport del Campidoglio Frongia indagato per corruzione : L'assessore comunale allo Sport Daniele Frongia è indagato dalla procura per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Il nome di Frongia compare in un interrogatorio reso ...

Caos stadio Roma : indagato anche l’assessore allo sport - il grillino Frongia : L’Assessore allo sport del comune di Roma, Daniele Frongia, figura tra gli indagati in merito al caso di corruzione relativo allo stadio giallorosso L’Assessore allo sport del comune di Roma, Daniele Frongia, è indagato per corruzione nell’ambito di un filone dell’inchiesta sullo stadio della Roma per il quale lo scorso 13 giugno vennero arrestate nove persone tra cui l’imprenditore Luca Parnasi, proprietario ...

Stadio Roma - indagato l’assessore allo Sport del Campidoglio : Nuovo capitolo dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Secondo quanto riportato da ANSA, l’assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, è indagato dalla Procura di Roma per corruzione. Frongia, che è stato anche vicesindaco di Roma, è indagato nell’ambito della parte dell’inchiesta che ha portato in carcere l’ex presidente di Acea Luca Lanzalone […] L'articolo Stadio Roma, indagato l’assessore allo ...

Daniele Frongia - assessore allo Sport del Comune di Roma - è indagato per corruzione : Daniele Frongia, assessore allo Sport del Comune di Roma ed ex vice sindaco, è indagato per corruzione nell’ambito delle indagini che avevano portato all’arresto del presidente del consiglio comunale di Roma Marcello De Vito: il Corriere della Sera scrive che Frongia «è indagato

L'assessore allo Sport del Campidoglio Frongia indagato per corruzione : L'assessore comunale allo Sport Daniele Frongia è indagato dalla procura per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Il nome di Frongia compare in un interrogatorio reso mesi fa dall'imprenditore Luca Parnasi.

Frongia (M5S) - indagato per corruzione l’assessore allo Sport di Roma : L’indagine della Procura di Roma che ha portato in carcere l’ex presidente di Acea Luca Lanzalone e l’imprenditore Luca Parnasi

Frongia (M5S) - indagato per corruzione l’assessore allo Sport di Roma I bonifici e gli incontri riservati di De Vito : L’indagine della Procura di Roma che ha portato in carcere l’ex presidente di Acea Luca Lanzalone e l’imprenditore Luca Parnasi

Inchiesta Stadio Roma - l’assessore allo Sport Frongia indagato per corruzione : L’assessore allo Sport del Comune di Roma Daniele Frongia è indagato per corruzione. L’iscrizione è avvenuta nell’ambito dell’Inchiesta che ha come oggetto principale il progetto del nuovo Stadio sulla Roma e che che ha al centro l’imprenditore Luca Parnasi, l’imprenditore Romano accusato di essere a capo di un’associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie di reati contro la pubblica amministrazione e tra questi ...

Caserta : tradito dall’ex moglie con l’assessore - il maresciallo li ricatta per vendetta : Non ha per nulla digerito l’idea che l’ex moglie avesse trovato un altro uomo. Un maresciallo dei vigili urbani di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, ha deciso di punire la coppia che aveva sorpreso insieme: quindi li ha obbligati a farsi fare delle fotografie in pose compromettenti. Queste immagini sono servite in seguito per ricattare l’amante della donna, che è assessore in un comune del Beneventano: un modo di reagire davvero ...

Maresciallo trova l’ex moglie con l’amante assessore : li sequestra - scatta foto hot e poi li ricatta : La sorpresa e poi la vendetta con il ricatto: è quanto accaduto ad un Maresciallo in provincia di Benevento. Per punire l’ex moglie della sua nuova relazione, ha sequestrato in un appartamento la donna e l’uomo, costringendoli a farsi fotografare in pose compromettenti; le foto sono poi state utilizzate per ricattare l’uomo, assessore di un Comune del Beneventano. Sono le accuse che hanno portato agli arresti domiciliari un ...

Stadio San Paolo - De Luca : 'Se assessore comunale allo sport stesse a casa sarebbe meglio' : Agenzia Vista, Napoli, 14 marzo 2019 'Se assessore comunale allo sport stesse a casa sarebbe meglio', queste le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine...

L’assessore Borriello a De Laurentiis : «Compri i calciatori - la gente verrà allo stadio» : Lo scontro Sembra uno dei tanti siparietti tra tifosi divisi in pro De Laurentiis e contro, quel papponismo (che deriva dal termine con cui De Laurentiis viene apostrofato dai suoi detrattori: pappone) di cui vi scriviamo da sempre. Fenomeno fondamentale per capire la Napoli attuale. Repubblica Napoli racconta il motivo, o comunque uno dei motivi che hanno spinto De Laurentiis ad abbandonare la riunione per i sediolini e i maxischermi. Il ...