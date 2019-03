Congresso Famiglie | Conte toglie il patrocinio

Congresso delle famiglie - Conte : "Via il patrocinio di Palazzo Chigi" | Fontana : resta quello della Famiglia : Il premier: "Questo governo tutela la Famiglia senza compromettere il riconoscimento giuridico e la legittimazione delle unioni civili"

Giuseppe Conte : "Il patrocinio di Chigi al Congresso delle Famiglie? Ho chiesto a Lorenzo Fontana di eliminarlo" : "Il patrocinio " di Palazzo Chigi al World Congress of Families "è stato concesso dal Ministro Lorenzo Fontana , di sua iniziativa, nell'ambito delle sue proprie prerogative, senza il mio personale coinvolgimento né quello collegiale del Governo. All'esito di un'approfondita istruttoria e dopo un'attenta valutazione dei molteplici profili coinvolti, ho comunicato al Ministro Fontana la opportunità che il riferimento alla ...

Dietro il Congresso delle Famiglie gli oligarchi sovranisti amici di Putin e della Lega : oligarchi vicino a Putin , uomini di raccordo tra la Lega di Matteo Salvini e il fronte sovranista russo. Dietro il Congresso delle Famiglie in programma a Verona tra il 29 e il 31 marzo si muovono uomini e nomi che vanno da Mosca all'Italia, e la cui visione del mondo si può riassumere in tre parole: "Identità, Sovranità, Tradizione".Continua a leggere

Il presidio di Italia in Comune contro Il Congresso delle Famiglie : Un presidio a Verona del nuovo progetto politico Italia in Comune contro il dicusso Congresso mondiale delle Famiglie , in scena dal 29 al 31 marzo - definito 'l'internazionale della famiglia ...