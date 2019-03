TG RDN del 19 03 19

TG RDN del 18/03/19 : ROMA, PRESO A PUGNI DURANTE LITE BATTE LA TESTA: GRAVE 55ENNE Lotta tra la vita e la morte un italiano di 55 anni che ieri sera e’ stato aggredito da alcuni giovani nella zona di largo Preneste, a Roma. Dagli accertamenti dei Carabinieri sembrerebbe che la discussione sia degenerata e uno di questi abbia scagliato un pugno in pieno volto al 55enne. Nella caduta l’uomo ha battuto violentemente la nuca al suolo, perdendo conoscenza. Da ...

TG RDN del 15/03/19 : ‘FRIDAYS FOR FUTURE’, CORTEO A ROMA A SOSTEGNO DI GRETA Studenti, bambini e ragazzi di ogni eta’ si sono ritrovati questa mattina, davanti al Colosseo, per partecipare ai ‘Fridays for future’, la mobilitazione sui pericoli connessi ai cambiamenti climatici ispirata dalla 16enne svedese Greta Thunberg. Al corteo nessuna bandiera o slogan di partito, ma solo cartelli, bandiere, cori e un ultimo disperato allarme: ...

TG RDN del 12/03/19 : FORTI RAFFICHE DI VENTO, OLTRE 150 INTERVENTI NELLA CAPITALE Sono stati oltre 150 gli interventi della Polizia locale e dei Vigili del fuoco, a Roma, per rimuovere alberi e cartelloni abbattuti dalle raffiche di vento. Il maggior numero di segnalazioni hanno riguardato i Municipi VIII e IX e il quadrante sud-est della Capitale. Diverse le strade chiuse temporaneamente per la presenza di alberi e rami in carreggiata. In particolare gli interventi ...

TG RDN del 07/03/19 : REDDITO CITTADINANZA, DI MAIO: CLAN SPADA NON LO PRENDERA’ “Posso garantire che il clan Spada non prendera’ un solo euro del Reddito di Cittadinanza”. Lo ha fatto sapere oggi il vice premier, Luigi Di Maio, dopo la notizia pubblicata da Il Messaggero secondo cui a Ostia ci sarebbero anche membri del clan Spada nelle liste del Caf per il sussidio. “Ho gia’ chiesto di fare le opportune verifiche- ha aggiunto Di ...

TG RDN del 05/03/19 : REDDITO DI CITTADINANZA, A ROMA RISCHIO CARENZA ORGANICO Il Campidoglio si prepara all’arrivo del reddito di cittadinanza a Roma, con il rischio di dover affrontare e risolvere una possibile carenza di organico. La commissione capitolina Politiche sociali ha avviato una ricognizione nei 15 Municipi per valutare i fabbisogni per applicare la misura, e il problema principale emerso e’ stato quello della mancanza di dipendenti. ...

TG RDN del 01/03/19 : CARMINE ESPOSITO NUOVO QUESTORE ROMA, CERIMONIA CON GABRIELLI Carmine Esposito e’ il nuovo Questore di Roma. Subentra a Guido Marino, che andra’ in pensione. La cerimonia di insediamento e’ avvenuta questa mattina alla presenza del Capo della Polizia, Franco Gabrielli. Esposito, 62 anni, nato a Napoli, proviene dalla Questura di Bari dove era stato nominato questore nel 2016. Primo banco di prova sara’ il derby tra Lazio ...

TG RDN del 28/02/19 : AMA, CORTE CONTI: APERTA INDAGINE SU RISCHIO FALLIMENTO La Procura della Corte dei Conti del Lazio ha “aperto un fascicolo sul rischio fallimento dell’Ama per la grave crisi finanziaria”. Lo ha fatto sapere oggi il procuratore della Corte dei Conti del Lazio, Andrea Lupi. Intanto la commissione capitolina Ambiente ha dato il via libera alla nomina di Massimo Bagatti come nuovo amministratore unico. Bagatti sostituira’ ...

TG RDN del 25/02/19 : ROMA, PINO SI SCHIANTA IN VIALE MAZZINI: DUE FERITI GRAVI Un pino marittimo alto 30 metri e’ precipitato questa mattina in viale Mazzini, all’altezza della Corte dei Conti, centrando in pieno alcune auto. Due persone, il conducente di una vettura e un passante, sono rimaste ferite in modo serio. Il piu’ grave e’ un uomo di 52 anni trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. La prognosi e’ riservata. Il ...

TG RDN del 27/02/19 : NUOVI DEPISTAGGI SU CUCCHI, “AD ALFANO DOCUMENTI FALSIFICATI” Nuovo deposito di carte da parte dell’accusa, in Corte d’assise di Roma, nel filone di inchiesta sui falsi e sui depistaggi legati alle condizioni di Stefano Cucchi, che vede imputati cinque carabinieri. Documenti, referti medici, forniti dall’attuale comando dell’Arma che il pm ha dichiarato di avere e che negli anni delle indagini su Cucchi ...

TG RDN del 26/02/19 : ZINGARETTI INAUGURA PALESTRA DELLA LEGALITA’ A OSTIA Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato questa mattina a Ostia la ‘Palestra della Legalita”. Da venerdi l’immobile di Via dell’Idroscalo, confiscato dal Tribunale di Roma, sara’ restituito ai cittadini che potranno cosi’ contare su una struttura di oltre 1.200 metri quadrati dotata di attrezzature all’avanguardia. A ...

TG RDN del 22/02/19 : RAGGI PRESENTA PRIMI 38 NUOVI AUTOBUS A NOLO PER ROMA Arrivano 108 nuovi autobus a Roma. Questa mattina il sindaco Virginia Raggi e il presidente di Atac, Paolo Simioni, hanno presentato i primi 38 nuovi mezzi che l’azienda ha affittato dalla societa’ Cialone Tour. Gli autobus, con livrea bianca e non rossa, andranno in servizio sulle linee 870, 115, 029, 052 e 700. Gli altri settanta bus arriveranno tra marzo e aprile. ...

TG RDN del 21/02/19 : TRIA: MAI SCRITTA NESSUNA LETTERA SU IMMOBILE CASAPOUND Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha fatto sapere oggi di “non aver mai scritto nessuna lettera” sullo sgombero di CasaPound dall’immobile di via Napoleone III, all’Esquilino. Tria ha inoltre ribadito che l’effettuazione e la data dello sgombero sono di competenza del Prefetto di Roma. Intanto e’ stato riconsegnato alla Banca d’Italia ...

TG RDN del 19/02/19 : TRAFFICO ILLECITO RIFIUTI TRA ROMA E LATINA: 13 ARRESTI Maxi operazione dei Carabinieri e della Polizia locale contro un traffico illecito di rifiuti tra Roma e Cisterna di Latina. Ventitre’ le persone accusate a vario titolo di corruzione, furto aggravato e peculato. Per tredici di loro sono scattati gli arresti domiciliari. Sequestrati anche venticinque autocarri. L’operazione costituisce l’esito di un’articolata ...

TG RDN del 15/02/19 : DAL 1 NOVEMBRE STOP DIESEL EURO 3 IN ANELLO FERROVIARIO Dal primo novembre del 2019 stop alle vetture diesel Euro 3 all’interno dell’Anello ferroviario di Roma dal lunedi’ al venerdi’. Ad annunciare la novita’ e’ stata la sindaca, Virginia Raggi, durante una conferenza stampa ai Musei capitolini sul tema della qualita’ dell’aria. “La delibera verra’ votata in Giunta nei prossimi ...