La Torres in ritiro fino a domenica FOTO

(Di martedì 19 marzo 2019) Lacomunica che da questa sera, dalle 18:30, al termine dell’allenamento sul campo di Ossi, la squadra e lo staff tecnico si trasferiranno a Santa Maria Coghinas e alloggeranno all’hotel Monti Ruju per undi sei giorni che termineràmattina. Gli allenamenti si svolgeranno nella struttura sportiva “Comunale Bayslak” di Valledoria. La decisione di portare la squadra e lo staff inarriva dopo una doverosa pausa di riflessione da parte della Società. A seguito delle ultime due pesanti sconfitte, contro Lupa Roma e Cassino, infatti, il cammino in campionato si è complicato sebbene la salvezza diretta sia ancora alla portata.Per affrontare le prossime sfide serviranno, tuttavia, massima concentrazione e senso di responsabilità, da parte di tutti. Questa mattina il presidente Sechi ha avuto un lungo confronto con lo staff tecnico ...

