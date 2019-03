Inter | contatti con Dzeko | la Roma fissa il prezzo E lo scambio Icardi-Dybala

Inter - Icardi si allena ancora a parte : previsti nuovi contatti con Marotta : Mauro Icardi continua a seguire un programma di lavoro differenziato. È questa la notizia emersa dalla seduta mattutina di allenamento ad Appiano Gentile per i calciatori che ieri non sono stati ...

Antonio Conte è stato intercettato da un cronista sotto la sede dell'Inter, le voci sul futuro in nerazzurro continuano ad alimentarsi Antonio Conte è stato pizzicato sotto la sede dell'Inter nel centro di Milano. Forse si tratterà solo di un caso, ma l'allenatore ex Chelsea bazzicava proprio dalle parti della sede nerazzurra quando è stato intercettato da un collega di "BeIN Sports", il quale lo ha

Calciomercato Inter - prosegue la trattativa con il Southampton per Cedric Soares : nuovi contatti positivi tra le parti : Il club nerazzurro si avvicina sempre più al giocatore del Southampton, società con cui sono stati avviati ieri i contatti L’Inter lavora per rinforzare il proprio reparto difensivo, avvicinandosi sempre più a Cedric Soares. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nuovi contatti abbastanza positivi sono avvenuti oggi tra il club nerazzurro e il Southampton, società proprietaria del cartellino e pronta a dare il proprio via libera per ...