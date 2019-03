Nba 20 punti di Gallinari e Clippers vedono i play-off

Nba - Gallinari torna in campo e fa subito la voce grossa : fa “impazzire” Ballmer con i suoi 27 punti [VIDEO] : Danilo Gallinari ha fatto ammattire la difesa di Chicago con 27 punti e tante giocate utili per portare a casa la vittoria: Ballmer ha gradito Steve Ballmer, proprietario dei Los Angeles Clippers, ama senza mezzi termini Danilo Gallinari. Nella notte NBA il talento azzurro è tornato in campo dopo qualche acciacco, facendo subito la voce grossa nella vittoria dei Clippers su Chicago con ben 27 punti messi a referto. Ballmer a bordo campo ha ...

Nba - Thunder fermati per due punti - bene Raptors e Celtics : Pau George ritrova la sua ex squadra in un confronto importante per la corsa ai Playoff. I Thunder erano ospiti a Indianapolis per il match contro gli Indiana Pacers, che si è concluso in favore dei padroni di casa dopo un'incredibile rimonta negli ultimi due quarti. L'ex della serata Paul George ha ritrovato le sue percentuali al tiro solite, chiudendo con 36 punti. I Pacers però, nonostante l'ampio vantaggio accumulato dai Thunder nella prima ...

Nba - Jimmy Butler e il tiro da tre punti che serve all'attacco dei Sixers : Nella classifica dei GM più attivi nei loro primi mesi di lavoro, Elton Brand alla guida dei Sixers ha scalato in poco tempo un bel po' di posizioni. Philadelphia in questa regular season ha cambiato ...

Nba - risultati del 14 marzo : i Warriors vincono di due punti a Houston : Il big match della notte Nba è stato una prova generale dei Playoff della Western Conference: a Houston si affrontavano i Rockets e i Warriors, rispettivamente terzi e primi nella classifica a ovest. I campioni in carica, senza Kevin Durant, hanno trovato in Klay Thompson la sicurezza necessaria a portare a casa il match: 30 punti con il 50% al tiro, mentre DeMarcus Cousins sotto canestro vince il confronto diretto contro Clint Capela e Kenneth ...

Nba - 25 punti per Danilo Gallinari e i Clippers travolgono Boston : TORINO - I Clippers travolgono allo Staples Center i Boston Celtics : 25 punti per uno straordinaro Danilo Gallinari . La notte NBA , però, non regala spettacolo a Los Angeles. A Houston , James ...

Basket - Nba : Belinelli spettacolo con 16 punti - ribaltone Spurs coi Bucks : Il Rodeo Trip è solo un lontano, spiacevole ricordo. I San Antonio Spurs tornati in Texas hanno ritrovato le loro certezze. Cinque vittorie di fila, appunto quattro in casa: nella città dell'Alamo ...

Basket : Nba. Vittoria interna di San Antonio - 16 punti di Belinelli : Vittoria di San Antonio nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet casalingo dell'AT&T Center, gli Spurs superano Milwaukee Bucks

Nba - Derrick Rose da favola : 29 punti ed il canestro che ha chiuso l’incontro con gli Wizards [VIDEO] : Derrick Rose ha trascinato Minnesota alla vittoria contro gli Wizards 130-135, suo il canestro della staffa Derrick Rose ed i suoi Minnesota T’Wolves hanno vinto contro gli Wizards 130-135. Una gara sontuosa da parte del playmaker che sembra essersi ritrovato in questa stagione dopo anni alle prese con pesanti infortuni. Rose stanotte ha messo a segno 29 punti, tra i quali spicca il canestro decisivo per la vittoria di Minnesota, ...

Nba - risultati della notte : 40 punti e infortunio per Towns. 50 vittorie per i Bucks : Minnesota Timberwolves-Washington Wizards 135-130 OT A meno che non abbiate pressanti motivi di fantabasket, difficilmente avrete prestato troppa attenzione al livello a cui sta giocando Karl-Anthony ...

Basket : Nba. Gallinari 34 punti record e Clippers volano : C'e' molto di Danilo Gallinari nella vittoria (quarta consecutiva) che i Clippers hanno ottenuto contro Oklahoma nella notte italiana in Nba.

Nba - torna Klay Thompson e si vede : 9/11 da tre - 39 punti - Nuggets travolti dagli Warriors : Golden State Warriors-Denver Nuggets 122-105 Gli Warriors avevano già battuto sonoramente i Nuggets una volta, questa stagione, 142-111 a Denver,: da subito è stato chiaro che sarebbe stata un'altra ...

Nba - Gallinari strepitoso con 34 punti - Williams decisivo con 40 : OKC va ko a L.A. : L.A. Clippers-Oklahoma City 118-110 Danilo Gallinari mette subito in chiaro di voler recitare da protagonista nella gara contro i Thunder: l'azzurro segna 15 punti nei primi 6 minuti di gara, ...

Nba - LeBron James supera Michael Jordan per punti realizzati al 4° posto all-time : Metà secondo quarto, i Lakers stanno affondando ben oltre la doppia cifra di svantaggio senza dimostrare la grinta necessaria per provare a portare a casa il successo contro Denver, manifestata poi ...

Nba - LeBron James oltre Michael Jordan : superata quota 32.292 punti : TORINO - Nella notte NBA LeBron James supera Michael Jordan. Il numero 23 dei Los Angeles Lakers oltrepassa nella classifica dei migliori marcatori di sempre della lega il numero 23 per eccellenza, ...